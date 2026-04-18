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Sábado, 18 de abril de 2026

El Cervecero confirma equipo con un solo cambio para enfrentar a Chicago

El conjunto dirigido por Leandro Gracián, apuesta a la continuidad y solo modifica el arco tras la lesión de Marinelli.

Redacción FMQ

El Cervecero y Nueva Chcicago ya tienen todo definido para el cruce de este sábado, en un partido que genera gran expectativa en la Primera Nacional. Ambos equipos confirmaron sus alineaciones titulares y ultiman detalles para un encuentro que promete intensidad.

En el plano deportivo, el entrenador de Quilmes, Leandro Gracián, realizará una sola modificación respecto al último partido. La baja de Marinelli, afectado por un desgarro, obliga el ingreso de Esteban Glellel.

Además, ante esta ausencia, Joaquín Canadell, guardameta de la Reserva, tendrá su primera convocatoria y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Formación de Quilmes (QAC):
Glellel; Vallejos, Kippes, Recalde, Ortega; Martínez, Bolívar, Batista, Vera; Domínguez y Lavezzi.

Formación de Nueva Chicago:
Masuero, Gissi, Ferracuti, Palazo, Méndez, Paz, Rodríguez, Ramírez, Cocimano, Ambrogio y Vega.

Con equipos confirmados y variantes mínimas, el duelo entre el Cervecero y el Torito se perfila como un partido clave en la lucha por los puestos de arriba

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