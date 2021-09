Agarrar a alguien con las manos en la masa es el sueño de más de uno. Muchos eligirían agarrar a un ladrón robando, o ser testigo de una infidelidad. Pero cuando el perjudicado es uno, mejor ojos que no ven y corazón que no siente. Ver cómo tu pareja te engaña es la pesadilla de más de un ser humano y nadie podría imaginar su reacción hasta no vivir el momento.

Es el caso de una mujer de Colombia que se hizo viral en TikTok por su reacción al descubrir a su esposo en el cine, con su amante. En las imágenes se ve como la mujer llega a las butacas y se encuentra con su peor pesadilla. Todo comenzó cuando empezó a sospechar de la existencia de una tercera en discordia, y cuando su marido salió de casa decidió seguirlo.

Mucho material viral ronda en las redes hoy en día y la mayoría son sobre animalitos y mascotas teniendo algún comportamiento extraño, los famosos "challenges", y por mucho que le pese a algunos, las infidelidades agarradas con las manos en la masa. En este caso, el público de un cine pagó por ver una película y terminó viendo una novela en vivo y en directo.

.

La mujer vio lo peor que pudo ver, se sentó en la butaca detrás de su esposo y lo confrontó, mientras la amante, vestida de blanco, se va del lugar. "¡Al cine con la puta!”, exclamó. El hombre decidió huir y no pudo manifestar defensa alguna. La escena completa fue filmada por la mujer y publicada en TikTok, que en cuestión de minutos superó miles de visitas.

Los medios colombianos informaron que el hombre fue al cine de la calle que se encuentra cerca de su casa, por lo que la esposa lo pudo seguir fácilmente. Usuarios aseguraron que la amante sabía que el hombre era casado.

Mientras que otros usuarios destacaron el ‘divertido’ momento que presenciaron los asistentes en el cine, otros hablaron sobre el hecho y aseguraron que la amante sabía que tenía ese rol por su reacción al huír del lugar. “Los que fueron por la película y les salieron con esta novela en vivo”, “Si se dieron cuenta que la música de la peli acompaña bien el suspenso de su escape?”, fueron algunos de los comentarios.

Mira el video