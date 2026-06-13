A cuánto llega la fortuna de Elon Musk tras convertirse en el primer billonario del mundo

Elon Musk volvió a romper todos los récords. El empresario se convirtió en la primera persona en alcanzar una fortuna superior a los US$ 1 billón (un millón de millones de dólares), una marca que hasta hace pocos años parecía imposible incluso para los hombres más ricos del planeta.

Este importante hito se produjo tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, una compañía aeroespacial que fundó en 2002 y debutó en Wall Street con una valoración cercana a los US $2 billones, una recaudación nunca antes vista.

La cifra no solo representa un récord absoluto, sino que además lo coloca muy por encima de cualquier otro magnate. De hecho, supera ampliamente al de figuras como Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google.

El empresario lidera algunas de las compañías más influyentes del planeta y volvió a hacer historia al alcanzar una fortuna sin precedentes.

¿Quién es Elon Musk y por qué logró acumular semejante fortuna?

El camino de Elon Musk comenzó en el mundo de la tecnología durante la década de 1990 con empresas de software e internet. Más tarde participó en la creación de PayPal, plataforma que revolucionó los pagos digitales y que fue vendida a eBay por miles de millones de dólares.

Sin embargo, el salto definitivo llegó con. Bajo su liderazgo, la compañía transformó el mercado de losy convirtió a Musk en una de las figuras más influyentes del mundo empresarial.

Años después apostó por SpaceX, con el objetivo de reducir los costos de los viajes espaciales y avanzar hacia la colonización de Marte, un mundo rocoso y frío conocido como el "planeta rojo" del sistema solar.

Tesla revolucionó la industria automotriz con sus vehículos eléctricos y se convirtió en una de las principales fuentes de riqueza del magnate tecnológico.

Actualmente también lidera otros proyectos como xAI, enfocada en inteligencia artificial; Neuralink, dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computadora; y The Boring Company, especializada en infraestructura y transporte.

No obstante, el factor decisivo detrás de este nuevo récord fue SpaceX. La compañía pasó de ser una startup que sufrió varios lanzamientos fallidos a convertirse en uno de los actores más importantes de la industria aeroespacial.

Sus contratos con gobiernos, el éxito de Starlink y sus ambiciosos planes vinculados a la inteligencia artificial impulsaron una valuación sin precedentes.

La red satelital Starlink ya brinda conectividad a millones de usuarios en distintos países y es uno de los proyectos más ambiciosos de SpaceX.

La magnitud de la fortuna de Musk también puede medirse en perspectiva histórica. A comienzos del siglo XX, John D. Rockefeller fue considerado el hombre más rico de su tiempo.

Décadas después, Bill Gates marcó una era al superar los US$ 100.000 millones. Con el paso de los años aparecieron otros gigantes de los negocios capaces de acercarse a esas cifras, como Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuya fortuna ronda los US$ 250.000 millones.

Mark Zuckerberg, creador de Facebook (hoy Meta), con un patrimonio cercano a los US$ 240.000 millones; y Larry Ellison, cofundador de Oracle, que supera los US$ 300.000 millones.

Más allá de las cifras, el logro confirma el enorme peso que tienen hoy las empresas tecnológicas, espaciales y de inteligencia artificial en la economía global. Sin embargo, ninguno de ellos logró acercarse a la marca alcanzada por Musk.