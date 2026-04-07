Así explotó un camión de combustible en un puente estratégico del Canal de Panamá

Una persona murió y otras dos sufrieron heridas tras un incendio de tres camiones de combustible que incluyó explosiones este lunes en el puente de las Américas, el más antiguo que cruza el Canal de Panamá en el lado del Pacífico, lo que provocó el cierre del enlace.

El momento de los estallidos fue filmado desde las alturas de un edificio y el video se viralizó este martes en redes sociales. El siniestro se originó en uno de los rodados y se propagó a los otros dos.

Las imágenes permiten ver cómo se produce la primera explosión, que provoca una gigante bola de fuego que alcanza la parte superior del viaducto y da paso a una nube de humo espesa.

El camión principal afectado se encontraba surtiendo de combustible en la parte inferior de las estructuras del puente de las Américas al momento del primer estallido.

"Una persona quedó atrapada entre medio de dos de los (camiones) cisterna y falleció", sostuvo en rueda de prensa el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), el coronel Víctor Raúl Álvarez.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Panamá, José Luis Andrade, manifestó que, tras este tipo de hechos, "es normal que haya que revisar la estructura metálica" del puente.

En ese contexto, anticipó que el enlace permanecerá cerrado hasta que se pueda confirmar la seguridad de la infraestructura.

Quedó interrumpida así la conectividad por el puente -inaugurado en 1962- entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste, por lo cual las autoridades reconducían este martes el tránsito hacia el puente Centenario, que también cruza el Canal de Panamá.