Donald Trump vincula la eliminación de la amenaza nuclear iraní con una baja en los precios del petróleo

El mandatario estadounidense sostuvo que el costo de las acciones militares frente a Teherán resulta ínfimo comparado con la estabilidad global y la seguridad de su nación.

Este domingo por la noches, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió a la compleja relación entre la seguridad global y el mercado energético.

A través de su perfil en la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense analizó el impacto que tendría la neutralización del programa nuclear de Irán sobre el valor del crudo.

Trump aseguró que las cotizaciones del petróleo experimentarán un descenso acelerado una vez que se ponga fin a la capacidad atómica iraní. 

Según el jefe de Estado norteamericano, esta posible fluctuación en los precios constituye un costo menor en comparación con el beneficio que supondría para la tranquilidad mundial.

En su mensaje, el presidente enfatizó la importancia de estas medidas para garantizar la estabilidad internacional y lanzó una advertencia a quienes cuestionan su enfoque estratégico al declarar: "Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los necios pensarían diferente! Presidente DJT".

