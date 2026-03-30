Estados Unidos formalizó la reapertura de su embajada en Caracas tras siete años de inactividad

Luego de más de siete años de inactividad, la embajada de Estados Unidos en Caracas retomó este lunes sus operaciones, en un paso que marca el restablecimiento formal de la presencia diplomática en Venezuela. La sede había permanecido cerrada desde la ruptura de relaciones en 2019.

"Hoy, retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", señaló el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

De acuerdo con el organismo, el quiebre diplomático se produjo en 2019, cuando Washington decidió no reconocer la reelección de Nicolás Maduro en 2018, lo que derivó en la suspensión de actividades consulares.

Laura Dogu había sido designada por Donald Trump como encargada de negocios en Venezuela.

Desde entonces, la gestión de los asuntos estadounidenses vinculados a Venezuela se realizaba desde la embajada ubicada en Bogotá, Colombia.

El "Plan de tres fases"

La embajadora Laura F. Dogu permanece en Caracas desde enero, donde actúa como encargada de negocios al frente de las gestiones diplomáticas estadounidenses en el país.

"El equipo de la embajadora Dogu está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", expresaron en el comunicado.

El Departamento de Estado señaló que la reapertura constituye un paso central dentro del "plan de tres fases" impulsado por el presidente Donald Trump para Venezuela.

Según indicaron, la iniciativa busca fortalecer "nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado".

Regreso progresivo de servicio

No obstante, la sede diplomática aún requiere trabajos de acondicionamiento, por lo que el regreso total del personal y la reactivación plena de los servicios consulares se concretarán de forma progresiva.

El restablecimiento de las relaciones bilaterales se produjo tras la captura de Maduro a comienzos de enero, en el marco de una operación militar estadounidense que cambió el escenario político en el país.

A mediados de marzo, la embajada volvió a izar la bandera estadounidense en Caracas, en un acto simbólico que anticipó la normalización de los vínculos entre ambas naciones.