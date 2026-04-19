Estrecho de Ormuz: Europa planea misión naval para restaurar el tráfico marítimo

Francia y el Reino Unido anunciaron su disposición para encabezar una misión multinacional destinada a restablecer la libre navegación en el Estrecho de Ormuz.

La iniciativa, surgida tras una cumbre de países no beligerantes en París, busca normalizar el tránsito en un paso donde circula el 20% del petróleo y gas mundial, bloqueado desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Cautela ante la fragilidad de la tregua

A pesar de que rige un alto al fuego temporal hasta el 22 de abril entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos, la situación en la zona es de extrema volatilidad.

Aunque inicialmente se anunció la apertura del paso, Teherán revirtió la medida alegando la persistencia del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que, si bien hay pasos en la dirección correcta, los desarrollos se consideran "con prudencia".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, enfatizó que cualquier apertura de la ruta debe representar una "propuesta viable" y duradera antes de comprometer recursos militares.

Desminado y seguridad internacional

Uno de los mayores obstáculos para el reinicio del comercio marítimo es la presunta colocación de minas por parte de fuerzas iraníes.

Ante este escenario, el canciller alemán Friedrich Merz ofreció la capacidad técnica de su país, señalando que podrían "proporcionar buques para desminado" siempre que exista una base legal sólida para la intervención.

Actualmente, unos 832 buques cisterna permanecen bloqueados.

Expertos como Ian Ralby sostienen que la coalición debe mantener la contención para evitar incidentes de "fuego amigo", dado que la irracionalidad de los actores beligerantes ha sido extrema durante la contienda.

El factor político y la relación con Trump

La misión también posee un trasfondo diplomático estratégico. Líderes como Giorgia Meloni y Friedrich Merz buscan demostrar capacidad operativa para suavizar las tensiones con el presidente Donald Trump, quien cuestionó la falta de apoyo europeo en el conflicto.

Analistas internacionales consideran crucial que Europa asuma este rol para fortalecer la OTAN y asegurar la protección de rutas comerciales.

Los jefes militares del bloque no beligerante se reunirán la próxima semana en Northwood, cerca de Londres, para definir si comenzarán a escoltar navíos mercantes a través de un corredor seguro.