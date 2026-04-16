Ex vicegobernador de Virginia asesinó a su esposa y luego se quitó la vida

Un impactante femicidio conmueve este jueves al estado de Virginia, en Estados Unidos, ya que el ex vicegobernador Justin Fairfax mató a su esposa, Cerina Fairfax, y luego se quitó la vida.

El brutal hecho ocurrió este jueves en el domicilio que ambos compartían en Annandale y se produjo cuando los dos hijos adolescentes del matrimonio estaban en el hogar, según informó el jefe de policía del condado, Kevin Davis. Uno de ellos fue quien llamó al 911 poco después de la medianoche y cuando los efectivos llegaron a la vivienda, encontraron los cadáveres.

Davis indicó que el asesinato estaría relacionado con "lo que parece ser un divorcio complicado o conflictivo". La pareja, que llevaba veinte años casada, estaba separada pero seguía viviendo en la misma casa.

El jefe policial precisó que Fairfax disparó a su esposa varias veces en el sótano y luego subió a un dormitorio, donde se quitó la vida.

Quién era Justin Fairfax

Fairfax tenía 47 años y era un dirigente demócrata, que ejerció como vicegobernador bajo el mandato del gobernador de Virginia, Ralph Northam, entre 2018 y 2022.

Su carrera política se vio seriamente afectada en 2019 tras enfrentar acusaciones de agresión sexual que databan de principios de los años 2000, las cuales él siempre negó. En 2021 intentó postularse para gobernador pero perdió en las primarias ante Terry McAuliffe.

"Pam y yo estamos devastados por esta desgarradora noticia. Tuve el privilegio de conocer a los Fairfax mientras nuestras familias servían juntas", expresó Northam en un comunicado.