Gripe aviar en humanos: detectan el primer caso en Europa

Las autoridades sanitarias de Italia confirmaron el primer caso en Europa de gripe aviar subtipo A (H9N2) en un ser humano. Se trata de un paciente de 20 años de la región de Lombardía, al norte del país.

Según el informe del Ministerio de Sanidad de Italia, el contagio es importado. El joven habría contraído la infección durante una estadía en el continente africano y manifestó los primeros síntomas poco después de arribar al aeropuerto de Malpensa.

El muchacho presenta patologías de base, lo que derivó en su inmediata atención médica. Actualmente, se encuentra en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza. Allí, se activaron protocolos para tratar la infección viral como y las complicaciones derivadas de sus enfermedades preexistentes.

El Ministerio de Sanidad emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la población tras la confirmación del diagnóstico. "La situación está bajo control y no se han identificado problemas críticos", precisó el organismo, remarcando que se trata de un evento aislado.

El contagio se da a través de contacto directo con aves infectadas y nunca se registró a través de humanos.

Gripe aviar: qué es el subtipo A H9N2

El H9N2 es un virus de origen animal con baja patogenicidad. La transmisión se produce por el contacto directo con aves infectadas o entornos que presenten alta carga viral, como restos orgánicos de los animales.

Pese a la confirmación de este caso en Italia, las autoridades sanitarias descartaron la posibilidad de un brote masivo. "Los casos humanos se caracterizan por una enfermedad leve y nunca se ha informado de transmisión de persona a persona", indicó el ente de salud.

En Lombardía, la respuesta del sistema de salud incluyó la identificación y el seguimiento de todos los contactos estrechos del paciente hospitalizado. Hasta el momento, ninguna de las personas evaluadas presentó síntomas de la enfermedad, lo que confirma la baja tasa de contagio interhumano de esta cepa.

Guido Bertolaso, consejero regional de Sanidad, destacó la efectividad de los protocolos de detección temprana tras el arribo del paciente desde el exterior. "La identificación del primer caso europeo de gripe H9 en Lombardía no debería ser motivo de alarma, sino una prueba de que nuestro sistema de prevención funciona con extrema precisión", afirmó el funcionario.

El proceso de contención sanitaria involucró la coordinación entre la Región de Lombardía, el Instituto Superior de Sanidad y organismos internacionales de salud.

Circulación de gripe aviar en España

En tanto, el Ministerio de Agricultura de España confirmó la presencia de gripe aviar en la fauna silvestre de Andalucía. Se detectó el virus en dos ejemplares de cigüeña blanca hallados en el entorno natural de Doñana, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica en aves migratorias.

Si bien el impacto clínico de esta infección en humanos suele ser menor en comparación con otras variantes, la comunidad científica mantiene la vigilancia sobre su evolución genómica. El virólogo Fabrizio Pregliasco, de la Universidad de Milán, afirmó que este tipo de hallazgos son esperables dentro del trabajo de monitoreo global. "Es un evento que requiere atención, pero sin alarmismo. Estos casos forman parte de sistemas de vigilancia ya activos", señaló el especialista.

Por su parte, el gobierno italiano advirtió que no existe una amenaza sanitaria relevante para la población general en este momento. El carácter importado de la infección y la ausencia de transmisión secundaria limitaron el riesgo de una circulación comunitaria del virus en el corto plazo.