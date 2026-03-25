Irán lanzó cohetes contra Israel y el portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos

En medio de una creciente escalada en Medio Oriente, Irán anunció una nueva ofensiva contra objetivos israelíes y aseguró haber apuntado también contra un portaaviones estadounidense desplegado en la región.



La ofensiva fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria Islámica, que informó el inicio de una nueva fase de ataques dirigidos principalmente contra instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que describió como una acción de respaldo a Hezbollah.

De acuerdo con la agencia de noticias estatal Tasnim, los blancos militares fueron sometidos a un "bombardeo intenso y sostenido", que habría provocado la destrucción de las instalaciones alcanzadas. Desde Israel indicaron que varios misiles impactaron en su territorio, aunque por el momento no se reportaron víctimas.

Al mismo tiempo, autoridades iraníes advirtieron que otras ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv, así como bases militares de Estados Unidos en la región, podrían convertirse en futuros objetivos si el conflicto continúa.

Los ataques iraníes responden a los últimos bombardeos de Israel sobre Beirut (Reuters).

Ataques y contraataques en la frontera con Líbano

En paralelo a los ataques iraníes, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que se realizó un bombardeo nocturno contra un escuadrón lanzacohetes de Hezbollah en el sur del Líbano.

Según fuentes militares, la operación se produjo después de que el grupo disparara proyectiles contra tropas israelíes desplegadas en la zona fronteriza. Un dron de la Fuerza Aérea detectó a los combatientes responsables del lanzamiento y los atacó desde el aire.

El Ejército israelí sostuvo que los objetivos murieron en el ataque y remarcó que ninguno de sus soldados resultó herido por los cohetes.

Misiles contra un portaaviones estadounidense

Por otro lado, Irán afirmó haber disparado misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, una de las principales unidades del grupo naval desplegado por Washington en Medio Oriente.

En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, las fuerzas armadas indicaron que "los misiles de crucero Qader de la Armada iraní (misiles antibuque de base terrestre) apuntaron contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, perteneciente a Estados Unidos, y lo obligaron a cambiar de posición".

El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln.

La declaración citó al jefe de la Armada, el almirante Shahram Irani, quien aseguró que el movimiento del grupo naval estadounidense está siendo seguido permanentemente. Según sus palabras, "los movimientos del grupo de portaaviones están siendo monitoreados constantemente... y tan pronto como esta flota hostil entre en el alcance de nuestros sistemas de misiles, será objeto de poderosos ataques por parte de la Armada iraní".

Bombardeos israelíes en Teherán

El Ejército israelí sostuvo que en los últimos días llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos militares en Teherán.

De acuerdo con el comunicado oficial, los bombardeos alcanzaron dos instalaciones dedicadas a la producción de misiles de crucero navales de largo alcance, vinculadas al Ministerio de Defensa iraní. Ese tipo de armamento, según las autoridades israelíes, está diseñado para ser utilizado desde plataformas navales y tiene capacidad para impactar tanto objetivos terrestres como marítimos.

Desde Israel afirmaron que la operación provocó daños significativos en la infraestructura destinada al desarrollo de ese sistema de misiles, lo que consideraron un golpe relevante contra el aparato militar iraní en el marco del actual enfrentamiento.