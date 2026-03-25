Irán se burló de los "acuerdos" que anunció Donald Trump: "¿Están negociando con ustedes mismos?"

Las autoridades de Irán reaccionaron con ironía y rechazo a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en las últimas horas volvió a insistir en que existen negociaciones en curso para un alto el fuego y que Teherán habría aceptado no desarrollar armamento nuclear. Desde el país persa desmintieron esas conversaciones y respondieron con frases cargadas de sarcasmo.



Entre las respuestas que circularon desde ámbitos oficiales y militares iraníes sobresalieron comentarios como: "¿Están negociando con ustedes mismos?" y "No llames acuerdo a tu derrota", en clara alusión a las declaraciones del mandatario estadounidense.

" Ellos aceptaron que no tendrán un arma nuclear "

Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que el gobierno iraní habría dado garantías de que no buscará fabricar armas nucleares, algo que Washington considera un requisito central para cualquier entendimiento que permita frenar la escalada de violencia en Medio Oriente.

"Ellos aceptaron que no tendrán un arma nuclear. Han accedido a eso", sostuvo el líder republicano, quien además aseguró que las conversaciones avanzan de manera favorable.

El presidente estadounidense mencionó que Irán habría realizado un gesto económico relevante en el marco de esas negociaciones. "Nos dieron un presente y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy importante, que vale una tremenda cantidad de dinero", afirmó, aludiendo a un acuerdo vinculado al petróleo, el gas y al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, aunque evitó brindar detalles específicos.

Según Trump, ese gesto demostraría que Washington está tratando "con las personas correctas". También insistió en que representantes iraníes desean alcanzar un entendimiento: "Estamos en negociaciones ahora mismo, ellos quieren hacer un trato".

Donald Trump insiste en que mantiene conversaciones con líderes de Irán.

En su exposición, el presidente estadounidense fue más allá y sostuvo que la presión militar debilitó seriamente al gobierno iraní. "Irán no tiene líderes, su marina y su fuerza aérea fueron eliminadas, y sus sistemas de comunicación ya no existen", afirmó, al tiempo que aseguró que la superioridad bélica de su país permite "movernos con libertad por Teherán" y que la campaña está "prácticamente ganada".



También reveló que había considerado atacar infraestructuras clave del país persa, pero decidió no hacerlo para priorizar la vía diplomática. "Hoy íbamos a tener el privilegio de atacar una planta de generación de electricidad muy grande... pero no lo hicimos porque estamos negociando", explicó.

En ese contexto, lanzó una nueva amenaza al referirse a la dirigencia iraní. "Matamos a todos sus líderes, y luego eligieron a nuevos líderes, y los matamos también. Ahora tenemos un nuevo grupo, y podríamos hacer lo mismo fácilmente, pero veremos qué hacen", dijo.

Finalmente, volvió a destacar lo que considera un avance clave en el conflicto: la supuesta promesa de Irán de no buscar armamento nuclear. "Toda negociación empieza con que no pueden tener una bomba nuclear", señaló.

Irán niega cualquier negociación con Donald Trump

Desde Teherán, sin embargo, las autoridades rechazaron de plano las afirmaciones del presidente estadounidense.

El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari cuestionó las declaraciones de Trump, descartó la existencia de conversaciones para un alto el fuego y hasta se burló de la situación.

"¿Están negociando con ustedes mismos?", ironizó. Y agregó: "Nuestra primera y última palabra es la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca".

En tanto, otra fuente del Ejército de Irán subrayó en otro mensaje dirigido al presidente de los Estados Unidos: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas terminó".

En la misma línea, el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que no existe ningún canal de diálogo abierto entre ambos países: "Tuvimos conocimiento de esos detalles a través de los medios de comunicación, pero según la información de que dispongo -y contrariamente a lo que afirma Trump- hasta ahora no se produjeron negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países".