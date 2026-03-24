A pesar del cese de ataques anunciado por Donald Trump, Irán sigue siendo bombardeada y responde con violencia

La tensión militar en Medio Oriente continúa escalando pese al anuncio de Donald Trump respecto a una pausa en las operaciones. En las últimas horas, nuevos ataques contra territorio iraní y una respuesta con misiles sobre Israel volvieron a evidenciar que el conflicto está lejos de disminuir.



El Ejército israelí informó que llevó adelante una nueva serie de bombardeos "a gran escala" contra instalaciones en la ciudad de Isfahán. Según un comunicado oficial, los ataques estuvieron dirigidos a "centros de producción" vinculados al régimen iraní y forman parte de una ofensiva más amplia contra distintos puntos del país.

Los ataques se produjeron durante la madrugada en infraestructura energética. De acuerdo con la agencia iraní Fars, al menos dos proyectiles alcanzaron un gasoducto en una planta energética en Jorramshahr, en el suroeste del país, además de edificios administrativos de una estación gasística en Isfahán.

En paralelo, en las últimas horas, el Mando Central de EE.UU. difundió un mensaje en la red social X en el cual confirmó operaciones bélicas: "Las fuerzas de Estados Unidos continúan atacando agresivamente objetivos militares iraníes con munición de precisión".

U.S. forces continue to aggressively strike Iranian military targets with precision munitions. pic.twitter.com/DnPJFgEueZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 23, 2026

Estas acciones militares se conocen poco después de que Trump afirmara haber ordenado a su Departamento de Guerra suspender durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. El mandatario sostuvo que la decisión se tomó tras "conversaciones productivas" entre Washington y Teherán para intentar frenar la escalada del conflicto.

Sin embargo, las autoridades iraníes negaron que esas conversaciones hayan tenido lugar.

La respuesta iraní a los ataques

En medio de los bombardeos, Irán lanzó misiles contra la ciudad israelí de Tel Aviv. El ataque dejó al menos seis personas con heridas leves luego de que varios proyectiles impactaran en zonas céntricas.

El servicio de emergencias Magen David Adom desplegó equipos de asistencia en la zona afectada, mientras medios locales informaron sobre daños en edificios, vehículos y distintos puntos alcanzados por la última andanada.

Fuentes de seguridad señalaron que uno de los artefactos utilizados en el ataque contenía aproximadamente 100 kilogramos de explosivos.