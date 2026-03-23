Israel se desmarcó del anuncio de Donald Trump y concretó nuevos ataques contra Irán

Israel anunció este lunes la concreción de nuevos ataques en Irán luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicara una pausa por cinco días en las ofensivas del país norteamericano contra instalaciones energéticas de la nación persa, en el contexto de la guerra de Medio Oriente.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el centro de Teherán", se afirmó en un comunicado militar del país administrado por Benjamin Netanyahu, consignado por medios internacionales.

Todas las noticias en Crónica HD, EN VIVO

El anuncio israelí fue realizado así una hora después de que Trump comunicara que había ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra infraestructura energética iraní, producto de "conversaciones muy positivas" con el país persa.

Por su parte, Netanyahu sostuvo en declaraciones a la prensa este domingo durante una visita a la ciudad isaelí de Arad, tras el impacto de un misil iraní, que el país que administra está "aplastando al enemigo" y "ganando la batalla" contra Irán.

Además, llamó a otras naciones a unirse a la ofensiva, al advertir que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen".

El ataque a Arad dejó más de 60 heridos, una decena de ellos en estado de gravedad.

Netanyahu afirmó que fue un "milagro" que nadie muriera producto de la embestida.

En ese contexto, señaló que, si todos los residentes se hubieran refugiado en los refugios antibombas, nadie habría resultado lesionado, al tiempo que instó a la ciudadanía a prestar atención a las sirenas.







