Conflicto en Medio Oriente: el papa León XIV pidió por un alto el fuego ante la escalada bélica

El papa León XIV lanzó este martes un urgente llamado a un alto el fuego en Medio Oriente, en medio de la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su mensaje, el sumo pontífice instó a las partes enfrentadas a retomar el camino de las negociaciones de paz, a tres semanas del inicio de los ataques conjuntos sobre territorio iraní.

"Quiero renovar mi llamamiento a un alto al fuego, a trabajar por la paz, pero no con las armas sino con el diálogo", expresó el Papa.

Un misil iraní impactó en Tel Aviv, Israel.

En la misma línea, advirtió sobre el agravamiento de la crisis humanitaria: "El odio va en aumento, la violencia es cada vez peor, hay más de un millón de desplazados, tantos muertos. Queremos rezar por la paz, pero invitamos a todas las autoridades a trabajar de verdad por el diálogo".

El líder de la Iglesia católica reiteró así conceptos que ya había planteado durante el rezo del Ángelus del último domingo, desde el Palacio Apostólico, en la Plaza de San Pedro.

"En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: alto al fuego. Para que puedan reabrirse las vías del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que el pueblo está esperando", sostuvo.

Detalles del conflicto en Medio Oriente

En paralelo, el conflicto continúa sin señales de desescalada. Las fuerzas de Estados Unidos e Israel mantienen los bombardeos sobre objetivos iraníes, mientras que Irán responde con el lanzamiento de misiles y drones. En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió sobre una posible escalada si no se garantiza la apertura del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En las últimas horas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las fuerzas armadas ya operan dentro del territorio libanés con el objetivo de asegurar la zona. Según indicó, la estrategia contempla consolidar posiciones hasta el río Litani, un punto clave desde el punto de vista militar.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Irán, el saldo de víctimas en ese país supera los 1.500 muertos y los 19.324 heridos hasta el momento.

En Israel, en tanto, se registran al menos 22 fallecidos -entre civiles y militares- y cerca de 4.900 heridos. Por su parte, Estados Unidos reportó la muerte de 13 soldados y alrededor de 200 heridos en el marco de las operaciones.