Irán eximirá de peajes a sus aliados en el estrecho de Ormuz

El embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, confirmó que Irán ha comenzado a implementar exenciones en el cobro de tarifas de tránsito por el estrecho de Ormuz para naciones aliadas.

La medida surge en un contexto de máxima tensión internacional, luego de que la administración de Teherán decidiera arancelar el paso por esta vía estratégica tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

El factor ruso y los "países amigos"

Según las declaraciones del diplomático publicadas por la agencia RIA Novosti, la cancillería iraní se encuentra trabajando activamente para formalizar estos beneficios.

"Nuestra Cancillería está tratando aplicar las exenciones previstas para los países amigos, como Rusia", afirmó Kazem Jalali, aunque evitó dar precisiones sobre la duración de esta política en el futuro.

Recaudación y seguridad marítima

Por primera vez, el Banco Central de Irán recibió fondos provenientes de estas tasas de tránsito, según informó el vicepresidente del Parlamento, Hamid Reza Haji Babaei.

El gobierno de la república islámica justifica el cobro de los peajes basándose en los costos logísticos y militares necesarios para garantizar la seguridad en el estrecho.

Impacto en el mercado energético

El estrecho de Ormuz es un punto crítico para la economía global, ya que por allí circulaban diariamente cerca de 20 millones de barriles de petróleo antes del conflicto actual.

La importancia de esta ruta radica en que es la única salida marítima a océano abierto desde el Golfo Pérsico. Desde Irán señalaron que la normalización total del paso y el cese de estas medidas restrictivas están supeditados a que se levante completamente el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.