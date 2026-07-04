Miles de fieles asisten al funeral de Estado del líder iraní Alí Jamenei, muerto en un bombardeo

Miles de fieles inundaron las calles de Teherán para iniciar el funeral de Estado del antiguo líder supremo iraní, Alí Jamenei, en una muestra de convocatoria que las autoridades locales proyectan como la más grande de la historia del país.

Cuatro meses después de la muerte del ayatolá en los bombardeos israeloestadounidenses que desataron el conflicto, su féretro permanece expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso en la capital.

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Sobre el líder iraní, yace su emblemático turbante negro y la mayoría vestidos de negro; miles de asistentes se congregaron en el lugar desde las primeras horas del día, incluso antes de que la televisión estatal anunciara, hacia las 6 locales, la apertura de los actos.

Algunos enarbolaban banderas chiitas rojas con la inscripción "Mártir" y algunos participantes corearon "¡Venganza!", pero también "¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!", un lema frecuente en las concentraciones oficiales. Las autoridades prevén que entre 15 y 20 millones asistan a estos homenajes solo en la capital iraní.

Larga duración del funeral

El evento, según agencia Noticias Argentinas, que se extenderá por seis días, pretende ser una demostración de fuerza en plena negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán, tras la firma de un acuerdo para poner fin al conflicto y las protestas de hace seis meses en la nación persa contra el sistema teocrático impuesto desde 1979.

En tanto, la presencia del hijo de Jamenei, Mojtaba, quien lo sucedió en marzo como máximo guía de la República Islámica, no fue confirmada. Presuntamente herido durante los ataques que mataron a su padre, el dirigente solo se expresa mediante mensajes escritos y no aparece en público. Varias personas hicieron fila desde el viernes por la noche frente a la Mosalá, para ser las primeras en acceder al funeral.

El féretro del líder será llevado por varias ciudades (NA).

Por otra parte, el ataúd permanecerá expuesto día y noche hasta el lunes en la Mosalá, antes de una procesión por las calles de la capital. Luego hará escala en ciudades de Irán e Irak, antes de su entierro el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, de donde era originario.

Inicialmente previstas para marzo, pero pospuestas debido a la guerra, las exequias incluyen una visita a dos santuarios chiítas en territorio iraquí. Para recibir a iraníes de todo el país, se instalaron más de 400 carpas de la Media Luna Roja iraní en un gran parque de la capital. Se dispusieron además camiones cisterna, listos para refrescar a la multitud ante temperaturas que se espera que superen los 35°C.

En compañía de sus seres queridos

Junto al ataúd de Jamenei se encuentran los de sus familiares que murieron junto a él: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de 14 meses, según las autoridades. Todo esto mientras una imagen del dirigente con el puño en alto, símbolo de la resistencia que reivindicaba frente a Occidente, domina el recinto.



