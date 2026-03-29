Quién es Soledad Palameta Miller, la científica argentina acusada por la desaparición de material biológico de una universidad en Brasil

Soledad Palameta Miller, una científica argentina especialista en Virología y Bacteriología de los Alimentos, fue detenida en Brasil acusada por la desaparición de material biológico de un laboratorio de máxima seguridad de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo.

Se trata de una investigadora, de 36 años, se desempeña como docente y coordinadora de un área del Instituto de Biología de esa casa de altos estudios. Fue detenida en una primera etapa del caso y llevada a una unidad penitenciaria femenina, aunque fue liberada al día siguiente.

No obstante, Palameta Miller continúa imputada ya que enfrenta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados según consta en el informe de la Policía Federal de Brasil.

Trayectoria de la científica argentina detenida en Brasil

Palameta Miller estudió en la Universidad de Rosario, donde se graduó en biotecnología, y luego se mudó a Brasil. Posee un doctorado en ciencias farmacéuticas. Terminó sus estudios posdoctorales en el mismo laboratorio de Unicamp en donde ocurrió el robo.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, tiene experiencia en "prospección, aislamiento y manipulación de virus y otros microorganismos" de niveles de bioseguridad 2 y 3. Hasta el momento de su arresto, se desempeñaba como profesora en la Facultad de Ingeniería en Alimentos y trabajaba con la investigadora Clarice Arns. Además, es cofundadora de una empresa dedicada al desarrollo de virus transgénicos.

El hecho investigado ocurrió en la Unicamp.

Por el robo también es investigado Michael Edward Miller, esposo de Palameta y también científico y ex alumno de Arns.

Palameta y Miller son socios en una startup que se especializa en el uso de técnicas microbiológicas para mejorar la producción agrícola, llamada Agrotrix y fundada en mayo de 2025. La empresa surgió de un programa de incubación de virus de la propia universidad y está ubicada en un parque tecnológico dentro del campus, precisó el medio O Globo.

La investigación

La causa se inició el 13 de febrero, cuando se detectó la desaparición de muestras almacenadas en un laboratorio de nivel 3 de bioseguridad, instalaciones diseñadas para manipular agentes que pueden causar enfermedades graves o potencialmente mortales. El caso se mantuvo bajo reserva hasta que la universidad lo hizo público el 23 de marzo.

Desde ese momento, intervinieron la Policía Federal de Brasil y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Ese mismo día se produjo la detención de un sospechoso vinculado al hecho.

Además, se realizaron allanamientos ordenados por la Justicia federal de Campinas. En el operativo, se logró recuperar el material sustraído, que fue enviado posteriormente al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis.

La Unicamp no informó qué tipo de virus o bacterias estaban involucrados por considerar que podría afectar el avance de la causa.

En tanto, la defensa de Palameta Miller aseguró que no existen pruebas concluyentes de un robo y argumenta que el uso del laboratorio respondía a la falta de infraestructura propia para llevar adelante sus investigaciones.

La causa se mantiene bajo estricta reserva y los investigadores no descartan la participación de otras personas en el hecho.