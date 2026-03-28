Robaron un peligroso virus de una universidad en Brasil e imputaron a una científica argentina por el hecho

El robo de material biológico altamente sensible en un laboratorio de máxima seguridad generó alarma en Brasil. En el marco del caso, una científica argentina fue imputada por su presunta vinculación con el episodio, que ocurrió en instalaciones de la Universidad de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo.

Entre las muestras desaparecidas se encuentran virus como H1N1 y H3N2, vinculados a la gripe A. Se trata de agentes que requieren un manejo especial por su capacidad de propagación y por su antecedente en eventos sanitarios de alcance internacional, incluyendo pandemias.

El material se encontraba almacenado en el Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada del Instituto de Biología de la casa de estudios, un espacio clasificado con nivel de bioseguridad 3 (BSL-3) dentro de una escala de cuatro niveles. Se trata de un entorno de alta contención que opera bajo protocolos estrictos de seguridad para el manejo de agentes biológicos.

Estos agentes pueden provocar enfermedades graves e incluso potencialmente mortales, y en muchos casos se transmiten a través del aire. Si bien existen medidas de prevención y opciones de tratamiento, su capacidad de propagación exige estrictos controles dentro de los laboratorios para evitar exposiciones accidentales.

Avance de la investigación y detención de la científica argentina





La desaparición del material biológico fue detectada el 13 de febrero por un investigador que tenía acceso al sector de almacenamiento, lo que permitió dar inicio a las primeras averiguaciones internas. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de control y se dio intervención a las autoridades competentes.

Días después, la Policía Federal de Brasil detuvo en flagrancia a la profesora argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, quien se desempeñaba como coordinadora en un área vinculada a virología dentro de la Universidad de Campinas.

La mujer quedó imputada por robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado, sin autorización y en violación de las normativas establecidas.

El robo ocurrió en instalaciones de la Universidad de Campinas, ubicada en el estado de San Pablo, Brasil, donde funciona un laboratorio de alta contención biológica (Archivo).

Según se informó, el traslado de las muestras se habría realizado desde un laboratorio de alta contención hacia otra dependencia de la institución, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los organismos de control en bioseguridad.

Las autoridades aclararon que, pese a la situación, no se registraron episodios de contaminación externa. Las muestras permanecieron dentro del ámbito universitario y luego fueron recuperadas, incluso en distintos laboratorios del complejo. Parte del material fue hallado en equipos de refrigeración y otra porción en recipientes de residuos con signos de manipulación.

La científica fue liberada, pero no puede salir de Brasil

Tras su detención, la investigada fue liberada de manera provisional, aunque con restricciones judiciales, entre ellas la prohibición de ingresar nuevamente al establecimiento educativo y de abandonar el país sin autorización previa de la Justicia.

El caso permaneció bajo estricta reserva durante varias semanas y recién salió a la luz el 23 de marzo, cuando el rectorado de la Universidad de Campinas difundió un comunicado oficial. En ese documento se detalló que, frente a la magnitud de la situación, se notificó a la Policía Federal de Brasil y también a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que aportó asistencia técnica en el marco de la investigación.

¿Quién es Soledad Palameta Miller?





La mujer se graduó como licenciada en Biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente, continuó su carrera en Brasil, donde obtuvo un doctorado en Ciencias en el área de Productos Farmacéuticos, Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Universidad de Campinas.

A lo largo de su trayectoria profesional, también integró equipos de trabajo en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), donde participó en el desarrollo de proyectos vinculados a ingeniería de vectores virales, procesos de inmunomodulación y estudios orientados a anticuerpos monoclonales con aplicación en tratamientos oncológicos.

Soledad Palameta Miller, la científica argentina imputada en Brasil por el presunto robo de material biológico en un laboratorio de alta seguridad (Archivo).

Desde su entorno legal indicaron que, por tratarse de una causa bajo secreto de sumario dispuesto por la Justicia federal de Campinas, no realizarán declaraciones públicas sobre el caso. En esa línea, remarcaron que cualquier manifestación se canalizará exclusivamente en el ámbito judicial, en resguardo de la confidencialidad del proceso y del debido procedimiento.

En paralelo, medios locales señalaron que la Policía Federal de Brasil también investiga la posible participación de su esposo, identificado como Michael Edward Miller, veterinario de profesión. Ambos estarían vinculados a una empresa dedicada a la producción de virus transgénicos.

Por su parte, autoridades de la Universidad de Campinas confirmaron su colaboración con la investigación judicial y la apertura de un sumario interno con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades dentro del ámbito institucional.