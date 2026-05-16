Tras su reunión con Trump, Putin viajará a China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China el próximo martes y miércoles, pocos días después del viaje que hizo al país asiático el mandatario estadounidense Donald Trump.

El encuentro se desarrollará en un contexto de creciente acercamiento entre Moscú y Pekín, mientras ambas potencias buscan fortalecer su alianza estratégica y avanzar en un esquema internacional con menor influencia de Occidente.

Según informó el Kremlin, Putin mantendrá reuniones con el presidente chino Xi Jinping para avanzar en "el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la asociación estratégica" entre ambos países.

La agenda también contempla conversaciones sobre los principales conflictos internacionales y regionales, además de la firma de una declaración conjunta que marcará el rumbo de la relación política y económica entre Moscú y Pekín en los próximos años.

Además, Putin tiene previsto reunirse con el primer ministro chino Li Qiang para abordar temas vinculados al comercio, la energía y la cooperación económica.

Uno de los principales temas sobre la mesa será la guerra en Ucrania. La visita del mandatario ruso se produce mientras continúan estancados los intentos diplomáticos para alcanzar una tregua duradera.

En las últimas semanas, Trump intentó posicionarse como mediador entre Kiev y Moscú y mantuvo conversaciones con Xi Jinping sobre posibles alternativas para frenar el conflicto. Sin embargo, las negociaciones no lograron avances concretos y los ataques volvieron a intensificarse tras el vencimiento de una tregua temporal impulsada por Estados Unidos.

En ese escenario, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió públicamente que Trump utilizara su reunión con Xi para buscar mecanismos que permitan detener la ofensiva rusa.