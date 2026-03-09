Donald Trump dialogó con Vladimir Putin sobre el conflicto en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este lunes una conversación telefónica centrada en la escalada del conflicto entre EE.UU. e Israel contra Irán, que ya lleva diez días y mantiene en vilo a la comunidad internacional.

El diálogo fue confirmado por el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov. Según detalló el funcionario, la llamada se extendió durante aproximadamente una hora y fue iniciada por el mandatario estadounidense.

Yuri Ushakov confirmó la conversación telefónica entre Trump y Putin.

De acuerdo con Ushakov, el intercambio fue "formal, franco y constructivo". "El presidente Trump llamó al presidente Putin para discutir varios temas realmente esenciales relacionados con los acontecimientos actuales en la situación internacional", explicó.

Durante la conversación, Putin presentó una serie de propuestas orientadas a lograr un "rápido arreglo político y diplomático" del conflicto con Irán.

Las iniciativas, según el Kremlin, se basan en contactos previos del líder ruso con mandatarios de países del Golfo Pérsico, con el presidente iraní y con otros gobiernos de la región.

Por su parte, Trump sostuvo que el jefe del Kremlin "quiere ser útil" en la situación de Medio Oriente y en la crisis con Teherán. Además, el mandatario estadounidense aseguró que Putin quedó "muy impresionado" con la capacidad militar de Estados Unidos demostrada durante la operación contra Irán.

La conversación se produjo en el décimo día de la escalada militar iniciada a fines de febrero de 2026. En entrevistas concedidas en paralelo, Trump afirmó que la guerra está "muy avanzada", "prácticamente terminada" y aseveró que Irán ya no cuenta con marina, fuerza aérea ni sistemas de comunicaciones efectivos.

Cabe recordar que Putin, considerado un aliado tradicional de Teherán, felicitó recientemente a Mojtaba Khamenei tras su designación como nuevo líder supremo y ratificó el respaldo de Moscú al gobierno iraní.