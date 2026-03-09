Putin transmitió su "apoyo inquebrantable" al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje oficial a las autoridades de Irán en el cual expresó el respaldo "inquebrantable" al flamante líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, tras su reciente designación para encabezar la República Islámica.



En su comunicación, el mandatario ruso manifestó el "apoyo inquebrantable" de Moscú hacia Teherán en un contexto de fuertes tensiones internacionales y destacó la importancia del nuevo rol que asumió Jameneí. Putin señaló que, en medio de una situación que describió como una agresión armada contra el país, el nuevo líder enfrentará enormes desafíos.

"Ahora, cuando Irán enfrenta una agresión armada, su labor en este alto cargo, sin duda, requerirá gran valentía y abnegación. Estoy seguro de que continuará con honor la obra de su padre y logrará unir al pueblo iraní frente a duras pruebas", afirmó el presidente ruso.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.

En esa misma línea, el Kremlin reiteró su cercanía con el gobierno iraní. Putin aseguró que Rusia mantiene una relación estratégica con la República Islámica y reafirmó el compromiso de sostener esa alianza en el futuro. "Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica", prometió, y además expresó la "solidaridad con los amigos iraníes".

El líder ruso también dedicó unas palabras directamente a Mojtaba Jameneí, a quien deseó éxito en la nueva etapa política que inicia. En su saludo, le transmitió sus mejores deseos "en la resolución de las difíciles tareas que tiene por delante", junto con deseos de "buena salud y fortaleza de espíritu".

Condolencias por la muerte de Alí Jameneí

Antes de enviar este mensaje de respaldo, Putin había manifestado su pesar por el fallecimiento del anterior líder supremo, el ayatollah Alí Jameneí. En una comunicación dirigida al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el mandatario ruso destacó el papel histórico que desempeñó el clérigo en la relación bilateral.

Vladimir Putin con el fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

Según expresó, en Rusia será recordado como "una destacada figura política que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones" entre Moscú y Teherán.

Putin también condenó con dureza el ataque al líder religioso y político iraní, calificándolo como una "cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional".