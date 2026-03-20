¡VIDEO! Con un misil, Irán casi destruye el Muro de los Lamentos

El corazón histórico de Jerusalén fue escenario de una explosión cuando un misil balístico proveniente de Irán golpeó la Ciudad Vieja.

El proyectil aterrizó en una playa de estacionamiento situada en el Barrio Judío, un punto crítico ubicado a 350 metros del Monte del Templo y del Muro de los Lamentos.

La zona afectada posee una relevancia religiosa extrema, al albergar tanto el sitio más sagrado para el judaísmo como la Mezquita de Al-Aqsa.

Brigadas de rescate se desplazaron de inmediato al área del impacto para brindar asistencia tras las alertas por la ofensiva de Teherán.

Pese a la magnitud del estallido y la cercanía con los lugares santos, las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos en el lugar.

Escalamiento del conflicto

Este bombardeo se integró en una operación iraní de vasta escala que mantuvo bajo asedio tanto el centro como el norte de Israel.

La jornada se consolidó como una de las más críticas en términos de violencia, registrando un total de ocho episodios de fuego cruzado en apenas 24 horas.

El clima de inseguridad en la región se intensificó debido a los antecedentes inmediatos.

Durante la semana pasada, fragmentos de proyectiles cayeron en puntos estratégicos de la capital, incluyendo las cercanías de: