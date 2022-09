En todo el mundo, son muchas las personas que compran boletos de la lotería con la esperanza de ganar dinero e incluso consagrarse con el premio mayor. Sin embargo, volverse millonario no siempre resulta de la mejor manera.

Esta vez, un hombre que vive en el estado de Kerala, en India, ganó 250 millones de rupias (aproximadamente 3 millones de dólares o 870 millones de pesos argentinos). A pesar de la increíble suma, la felicidad duró poco, ya que sus vecinos se enteraron y comenzaron a acosarlo.

Su nombre es Anoop y asegura que está pensando en mudarse, debido a que después de ganar el premio mayor, la noticia recorrió los medios del país y algunos reconocieron su rostro. Ahora, muchos se acercan a la puerta de su casa para pedirle dinero.

Cómo se siente Anoop, el hombre que se convirtió en millonario

Anoop es un chofer que compró un boleto de la lotería del gobierno estatal el 17 de septiembre. Fue un día antes de dirigirse a Malasia por trabajo, un viaje que pudo costear con los aportes de su hijo.

Junto a su familia, recibió mucha atención de los medios nacionales. "Me llené de alegría cuando gané", indicó. Y continuó: "Había gente y cámaras en la casa, estábamos felices, pero pronto todo se salió de control". Por la molestia que le genera la situación actual, se arrepiente de todo y ya no está contento por el dinero que obtuvo.

"Ojalá no hubiera ganado", expresó en un video que publicó, donde pide que dejen a su familia en paz. El hombre está pasando los días en la casa de sus parientes porque no puede estar tranquilo en su hogar.

"El tercer premio hubiera sido mejor. No puedo salir de casa, no puedo ir a ningún lado. Mi hijo está enfermo y no puedo llevarlo al médico. Todavía no he recibido dinero. Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga", insistió Anoop.

Se espera que en los próximos días reciba 1 millón 800 mil dólares, debido a los impuestos. Además, el gobierno estatal le brindará una capacitación sobre gestión financiera para ayudarlo a administrar bien el dinero ganado.

El estado de Kerala fue el primero de India en aceptar la legalidad de la lotería, así como en organizar una estatal. El primer sorteo se produjo en 1967 y, en la actualidad, las recompensas y los precios de los boletos varían según a lo que se desee jugar.