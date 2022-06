Hace dos semanas se volvió viral la noticia de que un apostador del Quini 6 que vive en Villa Carlos Paz había acertado las seis cifras de la modalidad Tradicional y se había hecho acreedor nada menos que de unos 150 millones de pesos.

Según publicó el Diario de Carlos Paz, esta afortunada persona ya cobró su premio y aseguraron que se trata de un joven albañil, oriundo de la zona.

El trabajador de la construcción se hizo acreedor del pozo luego de haber acertado los números 01, 07, 11, 16, 41 y 45. Obviamente, por razones de seguridad, su identidad se mantiene en reserva, pero circuló que se dedica a la actividad de la construcción.

Según pudo conocerse, el ganador del sorteo cobró el pozo de $150.672.222,79 en la ciudad de Córdoba. Se hizo acreedor del total luego de haber realizado su apuesta en la agencia Nº 1838, que se encuentra ubicada en calle San Martín Nº 393 (Local 4).

Además, transcendió que más de un millón de personas actuaron su jugada en todo el territorio nacional. Para la modalidad Tradicional del Quini 6 había 150 millones de pesos en premios. Los números sorteados fueron el 41, 45, 11, 16, 01 y 07.

Qué dijeron desde la agencia donde se vendió el ticket

Maricel Pucheta, dueña de la agencia 1838, de Avenida San Martín 395 en Villa Carlos Paz, fue la que vendió el número ganador. La agenciera lleva a cabo esa actividad desde 1996 y cuenta con dos locales en Carlos Paz. La mujer contó que el apostador compró el ticket apenas horas antes del sorteo.

Por su parte, la dueña de la agencia que vendió el ticket se llevó $ 1.932.067: “Lo vendí anoche. Es uno de los premios más grandes que se han dado en Carlos Paz y estoy muy feliz”, señaló en su momento.

Luego recordó que en su agencia había vendido otro premio grande “de 10 millones de pesos, en 2013″, y se mostró feliz de “vender alegría”.

En ese momento no se sabía la identidad del afortunado ganador, pero Maricel admitió intuir alguna pista: “Por la fecha en que compró el número, no se trata de un turista. Tenemos una idea de quién es, pero no se puede revelar”, señaló, pero a la vez arrimó la impresión de que “se trataría de una persona con familia”.