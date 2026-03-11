Ganó medio millón en la Quiniela: tiene glaucoma y quiere recuperar la cinta que tuvo que vender

Laura Alicia Meza, de 50 años y oriunda de Oberá, ganó casi 500 mil pesos en la Quiniela y ya sabe en qué los va a usar: quiere comprarse una cinta caminadora porque el glaucoma que padece hace años le impide caminar sola con seguridad.

"Me viene como anillo al dedo", dijo Laura al cobrar el cheque del sorteo 153 del IPLyC Social Inclusivo de Misiones, un programa destinado exclusivamente a personas con discapacidad.

La ganadora se llevó un premio de $500.000 en la Quiniela.

Qué va a hacer con el dinero

Laura contó que parte del premio irá a cancelar deudas. Con el resto quiere recuperar la cinta caminadora que alguna vez tuvo y se vio obligada a vender.

"Son pocas las cosas que puedo hacer, aunque me ingenio para cocinar, limpiar e incluso cuidar el patio", reconoció la ganadora tras retirar su premio.

La ganadora de 50 años que busca comprarse una cinta caminadora.

Cómo participar del sorteo IPLyC Social Inclusivo de Misiones

El sorteo está dirigido a personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por un hospital público de Misiones e informado al Consejo Provincial de Discapacidad.

No hace falta inscribirse: la participación es automática. Los sorteos se realizan de forma quincenal y los premios se entregan en efectivo.