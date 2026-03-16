Loto Plus: ¿Cuántos millones se repartieron en el último sorteo?

La suerte del Loto Plus volvió a dejar una estela de nuevos ganadores en todo el país. Aunque los premios mayores de las modalidades Tradicional, Match y Desquite quedaron vacantes, una lluvia de millones se distribuyó entre quienes lograron aciertos en las categorías secundarias y en el siempre esperado "Sale o Sale".

Esta última modalidad fue la gran protagonista del sorteo n° 3865, realizado el sábado 14 de marzo, al entregar premios millonarios a 13 apostadores, quienes con 5 aciertos se alzaron con una cifra individual de $3.545.854,44.

En total, el sorteo del Loto Plus del fin de semana dejó un saldo de 520 ganadores entre todas las categorías, repartiendo una suma global de $71.150.698,05, sin descontar impuestos. A continuación, el detalle de los afortunados por categoría:

Tradicional: No hubo ganadores con 6 ni 5 aciertos. Sin embargo, 234 personas lograron 4 aciertos, llevándose cada una $15.295,84 .

Match: En esta categoría se registraron 6 ganadores con 5 aciertos, con un premio de $2.982.689,32 para cada uno. Además, otros 267 apostadores con 4 aciertos cobraron $13.405,35 .

Desquite: El pozo de 6 aciertos quedó vacante con una cifra acumulada de más de $1.465 millones .

Sale o Sale: Hubo 13 ganadores con 5 aciertos, repartiendo el mencionado pozo de la categoría.

Extracto oficial del sorteo 3865 del Loto Plus.

Los números favorecidos en el sorteo del Loto Plus fueron los siguientes:

Tradicional: 12 - 28 - 33 - 37 - 38 - 44

Match: 00 - 01 - 09 - 20 - 24 - 40

Desquite: 02 - 07 - 10 - 26 - 36 - 42

Sale o Sale: 14 - 19 - 25 - 30 - 36 - 41

Todos los resultados del Loto Plus del sábado 14 de marzo de 2026.

La falta de ganadores en los premios mayores ha provocado que el pozo estimado para el próximo sorteo del Loto Plus, que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo, alcance la impresionante cifra de $29.205.000.000. Los interesados tienen tiempo de presentar sus boletas hasta el día del sorteo en su agencia amiga.

¿Qué es el Loto Plus y cómo se juega?

El Loto Plus es un juego de azar donde el monto a distribuir en premios es proporcional a lo recaudado por las ventas de cada sorteo. Para participar, el jugador debe seleccionar 6 números en un rango del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, de $3.000, se participa automáticamente en todas las modalidades disponibles.

Además de los números principales, el apostador elige un número del 0 al 9 que funciona como multiplicador; en caso de ganar en las categorías de 6 aciertos y coincidir con este número, el premio se multiplica, lo que aumenta significativamente el potencial de ganancia.



