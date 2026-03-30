Loto Plus "generoso": más de 20 jugadores ganaron un premio de $45.195.894

La Lotería de la Ciudad llevó a cabo el sorteo n.° 3869 del Loto Plus y, si bien los pozos mayores para los seis aciertos quedaron vacantes, la jornada se destacó por una importante distribución de premios en las categorías secundarias, beneficiando a más de 800 apostadores en todo el país.

Los números que salieron del bolillero el último sábado 28 de marzo fueron los siguientes en cada modalidad del Loto Plus:

Tradicional: 02 - 06 - 07 - 32 - 39 - 44.

02 - 06 - 07 - 32 - 39 - 44. Match: 01 - 08 - 20 - 24 - 29 - 39.

01 - 08 - 20 - 24 - 29 - 39. Desquite: 01 - 05 - 15 - 26 - 35 - 43.

01 - 05 - 15 - 26 - 35 - 43. Sale o Sale: 17 - 22 - 25 - 29 - 33 - 41.

17 - 22 - 25 - 29 - 33 - 41. Número Plus: 3.

En esta oportunidad, el total de premios repartidos ascendió a $87.307.832,88, suma que fue dividida entre 882 apuestas en las distintas jugadas.

Tradicional: Se registraron 4 ganadores con 5 aciertos, quienes percibieron $4.386.660,30 cada uno. Asimismo, 446 apuestas lograron 4 aciertos, cobrando un premio unitario de $7.868,45.

Match: Esta variante benefició a 4 apostadores con 5 cifras adivinadas, con un premio individual de $4.386.660,30 para cada uno. En la categoría de 4 aciertos, hubo 406 ganadores que recibieron $8.643,67.

Desquite: El pozo principal para los seis aciertos no registró ganadores, acumulándose para la próxima jugada un pozo de $1.732.819.319,20.

Sale o Sale: Fue la categoría que mayor monto individual repartió tras la vacancia de los pozos mayores. Un total de 22 apuestas tuvieron 5 aciertos y se adjudicaron $2.054.358,82 cada una.

Es fundamental recordar que los premios pueden ser reclamados hasta el 28 de abril y que cada monto mencionado es sin descontar los impuestos.

Cómo participar por el pozo multimillonario del próximo sorteo del Loto Plus

Tras los resultados del sábado, el pozo estimado del Loto Plus que se pondrá en juego el miércoles 1 de abril creció de manera significativa, para alcanzar la cifra de $31.466.000.000.

Para participar de este popular sorteo, los interesados deben seguir estos pasos:

Seleccionar 6 números en un rango del 0 al 45. Número Plus: Elegir un número adicional del 0 al 9. Acertar este número junto con la combinación principal permite multiplicar los premios de las categorías mayores. Con el pago de una apuesta única de $3.000, el jugador participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Un detalle no menor es que las apuestas para el Loto Plus deben realizarse en cualquier agencia oficial de lotería autorizada hasta el horario de cierre previo al sorteo del miércoles, es decir, hasta las 21.



