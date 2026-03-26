Loto Plus entregó más de $60 millones: ¿Cómo saber si ganaste algún premio?

La Lotería de la Ciudad llevó a cabo este miércoles 25 de marzo un nuevo sorteo del popular Loto Plus. Aunque las categorías principales para los seis aciertos quedaron vacantes, el juego distribuyó una suma millonaria en premios secundarios, beneficiando a cientos de apostadores en todo el país.

En total, el Loto Plus repartió $61.265.376,34 entre 371 apostadores que lograron aciertos en las diversas modalidades de la edición n.º 3868. Mirá los números sorteados en la velada para saber si sos alguno de los afortunados que recuperó su apuesta:

Tradicional: 04 - 20 - 33 - 38 - 43 - 45.

04 - 20 - 33 - 38 - 43 - 45. Match: 09 - 16 - 21 - 31 - 40 - 45.

09 - 16 - 21 - 31 - 40 - 45. Desquite: 02 - 03 - 11 - 15 - 25 - 37.

02 - 03 - 11 - 15 - 25 - 37. Sale o Sale: 07 - 13 - 17 - 23 - 37 - 44.

07 - 13 - 17 - 23 - 37 - 44. Número Plus: 1.

Tradicional (5 aciertos) : Se registraron 2 ganadores , quienes se adjudicaron un premio de $6.156.386,78 por apuesta.

Tradicional (4 aciertos) : Hubo 129 ganadores , cada uno con un premio de $19.089,57 .

Match (5 aciertos) : 4 apostadores lograron esta marca y cobraron $3.078.193,39 cada uno.

Match (4 aciertos) : Se contabilizaron 217 ganadores con un premio unitario de $11.348,18 .

Desquite: vacante (este premio acumula $1.653.714.596,80 para la siguiente edición)

Sale o Sale (5 aciertos): Fue la modalidad con mayor cantidad de dinero distribuido, con 19 ganadores que percibieron $1.669.195,78 cada uno.

Los ganadores de cada modalidad del Loto Plus

Es importante recordar que los ganadores tienen tiempo para reclamar sus premios hasta el próximo 24 de abril y que los montos mencionados no incluyen los descuentos por impuestos al juego.

Resultados del sorteo n.° 3868 del Loto Plus.

Cómo participar por el pozo histórico de $30.820 millones del Loto Plus

Debido a la vacancia de los pozos millonarios en este último sorteo del Loto Plus, el acumulado para la jugada del próximo sábado 28 de marzo alcanzó la cifra récord de $30.820.000.000.

Para participar, los jugadores deben acercarse a su agencia oficial favorita y seguir estos pasos:

Seleccionar una combinación del 0 al 45. Elegir un número del 0 al 9; acertarlo permite multiplicar el premio si se logran los 6 aciertos principales. Con un ticket de $3.000, el apostador participa automáticamente en todas las modalidades del juego: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale. El sorteo se realizará a las 22 en el Salón de Sorteos de la Lotería de la Ciudad y los interesados pueden hacer su jugada hasta una hora antes.







