Loto Plus: sortean un pozo récord de $27.000 millones y buscan al nuevo afortunado del país

El Loto Plus pone en juego un pozo de $27.673.000.000 este sábado 11 de abril a las 22.00. La jugada número 3873 atrae a miles de apostadores.

Esta cifra representa el botín más deseado de toda la jornada y supera ampliamente los montos registrados la semana pasada. La expectativa creció porque nadie logró la combinación perfecta en las ediciones anteriores.

El sorteo ocurre en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires bajo una fiscalización oficial estricta para garantizar transparencia.

La "montaña" de dinero que nadie pudo ganar el miércoles en el Loto Plus





El miércoles 8 de abril los premios mayores quedaron vacantes. En esa oportunidad, las categorías Tradicional, Match y Desquite no registraron ganadores con seis aciertos.

Esta falta de suerte de los apostadores impulsó el acumulado hasta convertirlo en una cifra récord. Los números que salieron el miércoles fueron el 01, 08, 12, 15, 27 y 42 para el Tradicional.

En la modalidad Match, la combinación fue 05, 11, 19, 23, 39 y 43. Por su parte, el Desquite cantó el 08, 23, 25, 33, 38 y 40 sin encontrar dueños para los millones acumulados en el bolillero.

A pesar de los pozos vacantes, el Sale o Sale sí repartió alegría entre los jugadores. Seis apostadores con cinco aciertos ganaron $5.958.299 cada uno en esa categoría especial.

Esa variante del juego se consolida hoy como la preferida del público porque garantiza repartir dinero en cada sorteo, sin importar si sale o no el primer premio.

La jugada número 3873 atrae a miles de apostadores de todas las provincias.

Cómo jugar al Loto Plus





Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 0 y el 45. Con esa única jugada, el sistema lo ingresa automáticamente en las cuatro modalidades disponibles en el ticket.

El comprobante incluye la participación obligatoria en el Tradicional, Match, Desquite y el siempre rendidor Sale o Sale. El valor de la apuesta para este sábado se ubica en los $3.000 en todas las agencias de lotería oficiales.

La mecánica es simple y directa: una sola boleta permite multiplicar las chances de obtener un premio millonario en una sola noche de suerte.

El Número Plus: la llave para multiplicar el premio





Además de los seis números principales, el apostador debe elegir un Número Plus entre el 0 y el 9. Esta cifra extra es la clave fundamental del juego para potenciar cualquier premio de manera directa si hay coincidencia.

Si la jugada resulta ganadora con seis aciertos y además coincide el Plus, el dinero obtenido se multiplica significativamente. En el sorteo del miércoles pasado, el Número Plus fue el 0, pero no ayudó a nadie en las categorías mayores.

Dónde seguir el sorteo en vivo y horarios de cierre





El sorteo arranca puntualmente a las 22.00 de este sábado 11 de abril. La transmisión oficial llega a todo el país y los resultados se difunden apenas minutos después de que termina la extracción de cada bolilla.

Es importante recordar que las agencias suelen cerrar la recepción de apuestas entre las 20.00 y las 21.00, dependiendo de la zona.

Para los afortunados que logren algún acierto, la recomendación principal es cuidar el ticket como si fuera oro. Los plazos de prescripción para el cobro figuran detallados en el dorso del comprobante de apuesta y suelen ser cortos.