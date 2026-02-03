Los números que salen a trabajar en las agencias

El próximo viernes, el al- manaque marcará 1° de mayo y la calle volverá a hablar de esfuerzo, oficio, changa, fábrica, oficina, mostrador y mesa familiar.

El Día del Trabajador invita a brindar por quienes ponen el cuerpo todos los días; para los amantes de la Quiniela, el Quini y el Loto, también abre un mapa de cifras con historia y corazonadas.

El primer número que aparece casi solo es el 01, por la fecha. Es el arranque, la punta de la made- ja, el que representa comienzo, empuje y ganas de salir ade- lante. Pegado viene el 05, por mayo, mes de la celebración.

Y si la jugada pide una combinación directa, el 0105 queda servido como una cifra que muchos ano- tan antes de salir de casa. También hay lugar para el 08, por- que la lucha obrera tuvo una bandera universal: ocho horas de tra- bajo, ocho de descanso y ocho de recreación. Esa consigna trans- forma al 8 en un número fuerte, redondo, trabajador.

Para quienes prefieren armar pares, el 18 puede aparecer por el 1° de mayo y las 8 horas; el 58, por el mes y la jorna- da; y el 88, doble guiño.

Lo que dicta el pasado

La historia empuja otra línea de juego. El Día del Trabajador está asociado a las luchas obreras de Chicago de 1886, y allí apa- recen combinaciones que a los apostadores les gusta mirar dos veces: 1886, 86, 18 y 66.

No son garantías de nada, claro, pero en el mundo de los pálpitos cada dato suma.

Hay quienes toman el año completo; otros se que- dan con las dos últimas cifras; y están los que cruzan historia con calendario para probar 0105, 0501 o 0186.

Después viene el costado criollo de los oficios. El albañil, el chofer, la enfermera, el maestro, el mecá- nico, el panadero, la empleada de comercio, el mozo, el periodista: cada trabajador tiene su número los cuáles aparecen en la tabla de la página 2.

Puede ser la edad, el horario de entrada, la dirección del taller o la patente del colectivo que lo lleva al laburo.

Por eso, para este viernes, la pizarra de Números & Destino propone una guía de juego bien obrera: 01, 05, 08, 18, 58, 66, 86, 88, 105, 501, 1886, 0105 y 0501. La gracia no está en pro- meter fortuna, sino en jugar con relato, memoria y picardía.

Porque la apuesta popular siempre tuvo algo de charla de bar, de sueño compartido y de "por las dudas lo pongo". Eso sí: la mejor jugada sigue siendo la que no complica el bolsillo.

Apostar puede ser un entretenimiento para acompañar la fecha, pero nunca debe reem- plazar obligaciones ni transfor- marse en problema. En este Día del Trabajador, el verdadero ple- no es claro: celebrar el esfuerzo, cuidar lo ganado y, si se juega, hacerlo con responsabilidad.