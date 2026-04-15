Quini 6 sortea un pozo multimillonario: ¿Cómo participar y hasta qué hora hay tiempo?

La expectativa crece en todo el país ante una nueva edición del Quini 6. Este miércoles 15 de abril, la Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado de $5.650 millones en el sorteo n.° 3365. La cifra llega tras un domingo que cambió la vida de tres apostadores, quienes lograron quedarse con el premio de una de las modalidades más codiciadas.

El último sorteo, realizado el pasado 12 de abril, dejó una huella imborrable. Tres personas se repartieron el pozo de "La Segunda del Quini", que superaba los $2.140 millones.

Los afortunados, que acertaron los números 03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42, se distribuyeron geográficamente de una manera particular:

Virasoro (Corrientes): un ganador.

Esperanza (Santa Fe): dos ganadores que realizaron apuestas idénticas en la misma agencia, ubicada sobre la calle Simón de Iriondo al 2900.

Cada uno de estos jugadores se adjudicó un premio bruto de $713.630.458,80, una cifra que, aun tras las deducciones impositivas de ARCA, posiciona a los ganadores en un nuevo estrato económico.

Quini 6 sortea un pozo multimillonario este miécoles 15 de abril.

Los pozos récord del Quini 6

Para el concurso de esta noche, la fortuna se reparte entre las distintas modalidades. Los montos individuales estimados son los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo: $2.400.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $1.970.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

¿Cómo jugar y cuál es el horario límite para apostar?

Participar del Quini 6 requiere la elección de seis números entre el 00 y el 45. Los interesados pueden realizar su jugada en cualquier agencia oficial de lotería. El costo del ticket completo, que incluye las modalidades Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda), Revancha y Siempre Sale, asciende a $3.000.

Dato clave: Los agencieros reciben apuestas para el sorteo de hoy miércoles hasta las 19 horas inclusive.

El sorteo se realizará a las 21:15 en la sede de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en vivo a través de su canal oficial. Como es habitual, los ganadores tendrán un plazo de 15 días corridos desde mañana para reclamar sus premios antes de que estos prescriban.



