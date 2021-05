En los últimos días se viralizó un video en el que Hernán Coronel, líder de la banda de cumbia Mala Fama, acaricia a su nieta menor de edad, por debajo de su remera. En un mundo como el de hoy, donde se están replanteando muchas conductas inapropiadas y naturalizadas por siglos, el detalle de que sea por debajo de la remera no es menor.

Fue ese detalle y ese contacto lo que causó rachazo y repudio. Pero también fue la naturalización de ese acto, en su entorno y fuera de él, lo que generó y genera preocupación.

No tiene que ver sólo con él. Hay una errada "aceptación" en muchos casos sobre estas conductas amparadas en la "demostración de amor". Si es buena persona, si es generoso con los demás, si es un buen vecino, si es un familiar directo o indirecto o si ama mucho o poco, nada tiene que ver con eso. No hay justificativo para eso, sea quien sea y esté del lado que esté de una grieta que divide a un país ideológicamente.

Los únicos dueños del cuerpo de los niños y las niñas, son ellos mismos. Saber siempre cuáles son los límites y hasta dónde puede un otro, inclusive otro menor de edad, demostrarle su afecto de forma física y psíquica, es cuidarlos, protegerlos. De eso también se trata la Educación Sexual Integral (ESI): advertirles y alejarlos de los peligros que atentan contra sus infancias. Por eso es tan importante, por eso también es urgente.

Su intención pudo no haber sido mala, su acto pudo haberlo sentido como uno de verdadero amor, pero esa forma de "demostración" no hace más que violar los derechos de los niños y las niñas, no hace más que vulnerar sus cuerpos. Y que haya quienes aún no entiendan esto es aún más preocupante.

Hernán Coronel de Mala Fama acariciando a su nieta. (Captura de video)

Naturalizar algo que está mal es justificarlo. No querer analizar por qué está mal, negarlo o intentar explicarlo es también grave. Y hasta cómplice. No hay explicación, sólo hay responsabilidad como adultos.

No es cancelar, no es acusar, no es escrachar. La discusión lleva a la reflexión de la necesidad de transformar una sociedad que viene naturalizando, aceptando y justificando actos que priorizan lo que le pasa a los adultos, y no en lo que afecta a los niños y a las niñas.

Son sus cuerpos, son sus partes íntimas y nadie puede sentirse con el derecho, por más amor que sienta, de acariciarlos ni tocarlos por debajo de sus ropas.

