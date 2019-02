lautalan@baenegocios.com

El tiempo se mantiene invicto en la categoría de inapelable para todos los habitantes del planeta. Empero, en su transcurrir hay sugerencias que valen la pena para ser consideradas si la pretensión es evitar padeceres. Un británico ilustre, Paul Preston, ha dicho que "quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores".

Tiene aroma y sabor argentino la reflexión, si bien es global. En instantánea referencia la cuestión jubilados y jubiladas en estaciones como el tarifazo es caso testigo y la cuestión sigue más allá. Se sabe que en años electorales como el presente la mal llamada "clase pasiva" es una melodía obligatoria para candidato que se precie de tal, mientras la discusión seria del modelo previsional no sucede.

No es el único tema y ni siquiera es la agenda dura de la discusión pública vigente, más afín al "siento, luego existo" desde carpetas sobre inseguridad, corrupción, inmigrantes, "vagos y mal entretenidos", en una lista más amplia. Al consejo de Preston se lo puede sazonar con el parecer del colega y politólogo Nicolás Tereschuk, quien semblanteó que el ejercicio del voto no se suele efectivizar desde la reflexión sino con un sentir que se activa en los aledaños del estómago, no por hambre siquiera, sino desde la pasión.

Camino a las elecciones las paradojas juegan a embestirse y así el gobierno se jacta de no haber alcanzado un escalón de las mejoras económicas que prometió y la oposición vive su intensidad de riñas y rencores. Fenómenos al amparo de los trucos de magia dialécticos y el comodín a mano para vociferar, ante caso de siniestro, "que se vayan todos".Asoma urgente tener claro que no repasar y asumir la historia deviene en repetir errores.