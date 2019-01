gcalisto@cronica.com.ar

Si el peronismo se une, gana. El dato de la realidad marca las dificultades enormes en la gestión de Mauricio Macri y de Cambiemos. Que sea sólo un dato y no un hecho marca las dificultades enormes de los dirigentes y la gestión de la política. Para que el kirchnerismo y el PJ "federal" vuelvan a estar juntos, no tendría que estar Cristina Kirchner.

La ex presidenta conserva el poder de ser la opositora con mayor intención de voto, con lo cual los argumentos para pedirle que decline su candidatura pierden efecto. Su presencia, a la vez, garantiza que no sea posible la unidad. Hay quienes no la aceptan por su forma de liderar durante sus presidencias.

"Cristina manda, no lidera", razonaba tiempo atrás un dirigente bonaerense. Para otros, simplemente se terminó su ciclo histórico, y prefieren perder antes que quedar atados a su imagen otra vez. Para ella, en tanto, no hay alternativas. Como lo hizo en ocasiones anteriores, se considera la única con la capacidad para derrotar a Cambiemos.

Que los números marquen hoy que las elecciones son una moneda en el aire no ayuda a ninguna definición. Eso es el plano netamente político. También la realidad se nutre de relaciones personales, rotas en la mayoría de los casos entre la senadora y los dirigentes del peronismo.

¿Cómo negociar con alguien con el que no se puede estar en la misma habitación? ¿Cómo llegar a un acuerdo con alguien que no reconoce los votos de un dirigente político? ¿Cómo dejar de lado los egos de aquellos que llevan años construyendo y esperando su momento, cuando la política es un río revuelto que permite a todos soñar? ¿Cómo conciliar dirigentes, estructuras partidarias y discursos después de años de desgaste?

De todo eso, también, se hace la política. Los números están y son claros. Pero las elecciones no son cuentas de matemática.