El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica estimó que, para sortear su crisis, nuestro país necesita al mago Mandrake, por sobre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Aun en la referencia vintage del oriental no es secreto que Mujica suele utilizar las palabras con arte renacentista y en variantes aptas para todo público. No falta quien lo invalide por su falta de elegancia o glamour.

Alguien más ignoto, Juan Pablo Viotti, reseñaba en los 70 a sus nietos que esperaba "no estar vivo para ver a la Argentina entregar alguna provincia, rica en recursos naturales, a fin de saldar en parte su deuda externa": sintonía intelectual de ambos. Son tiempos en los que el "algo hay que decir" nos remite al presidente Mauricio Macri considerando que su gestión elevó ciertos niveles de la educación o que Federico Adolfo Sturzenegger, el integrante del elenco gubernamental, dictamine por qué erró el plan económico de Cambiemos.

Otras voces paralelas, algunas de catedráticos, avizoran la no existencia de margen para aplicar "populismo" en los años por llegar. En otras veredas se eriza la piel de compatriotas por los dichos del referente de la CTEP Juan Grabois, sobre la necesidad de aplicar una reforma agraria. Sin espacio a casualidad alguna, esa oleada "anti-Grabois" tiene lugar horas después de que el dirigente social le explicara al colega Alejandro Bercovich que los planes sociales, en puntos del país invisibles o desapercibidos para los medios, son quitados u otorgados casi por antojo o azar. No tuvieron rating esos dichos.

Los torrentes dialécticos de esta tierra de confusión son potentes incluso para que candidatos hagan flamear que gran parte de los males argentinos poseen raíz en los pobres, y aplican la letra "p" para puntualizar en piqueteros. De allí sin pausa los catalogan como " vagos", capítulo de debates donde la audacia se bifurca en temeridad. Claro, el problema de los pobres es la pobreza.

No ha recibido tal calificativo o sospecha de pereza el ex ministro de Finanzas Luis Caputo cuando, al tener que explicar en el Congreso sus vínculos con offshores y el endeudamiento -en la previa al regreso sin gloria al FMI-, cerró en forma unilateral la reunión, a micrófono abierto, aduciendo que "estaba muerto" y no se iba a quedar "todo el día ante la bicameral". Datos y opinión.