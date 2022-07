Eva Duarte fuiste tierra y cielo de la

Patria. Hermana victoriosa, catedral

de esperanzas.

En cada cabecita sembraste

una ilusión.

Te entregaste a los pobres como

Dios manda.

El amor por el pueblo me canta esta

canción. Santa con vela en altares,

reina de los promesantes.

Atravieso los años para verte.

Me vienen tus palabras sencillas al

alcance de todas las manos.

Quedaste clavada en la memoria.

Sos el grito de la historia.

Escapas de estampas y fotografías

para estar presente. Traviesa, siempre eterna, repartiendo milagros.

Caminando invisible los cantos de

la Virgen, las peregrinaciones, los

cirios encendidos.

La Piedad popular.

La antorcha se enciende y la bandera flamea de alegría.

Cuando se oye tu voz las palomas

vuelan aladas por la algarabía.

Sos la luna de julio, enamorada

de Perón.

La voz de aquella marcha: los gorilas

a otra parte viva el macho de

Eva Duarte.

Maternidad de ramas con la fuerza

de un bosque que camina.

Un día el dolor de los pobres dejó

de ser un entretenimiento

de ricos.

Quien diría que en ese instante

terminó la hipocresía. Fue cuando a

la beneficencia le cerraste los picos.

Le devolviste la dignidad a Dios.

Así comienza el tiempo de borrar

la limosna y devolver a los ricos la

vergüenza. Les peso

la conciencia.

Amar al otro, entregarse al servicio

del que hiciste tu oficio.

Lo fuiste danto todo en un camino

de ida que tan joven te costó la vida.

Te fuiste en tu ley como Evita la

Franciscana de Asís. Envuelta en

hábito blanco.

El cabello sobrevivió en un cepillo

de cuero negro que hacía más fuerte

el contraste de tu pelo dorado.

Se conservan intactos, en un escapulario, de un Padre que Reza en los

santuarios. Argentina lloró y llora

todavía. Lágrimas de sudor en los

torsos desnudos.

Hay duelos que nunca se elaboran.

Una voz me sopla desde lejos, es San

Juan de la Cruz, que me susurra: el mal de amores no se cura sino que es con

la presencia y la figura.

Tu prédica se vuelve campanario. Militante de Jesús. Sagrada en la escritura.

Nunca muere quien deja de vivir si

resucita, la justicia social, en

la bandera.