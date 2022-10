Aristida "La Mística" visitó el estudio de Crónica, habló sobre el trabajo de los mediums y reveló que había un espíritu presente en el canal.

La invitada al programa es médium, es decir, está dotada de facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá.

En un determinado momento del programa, el conductor, Flavio Azaro, le preguntó a la experta si había alguna presencia en el piso y la mujer no dudo en afirmarlo.

“Hay un ser querido que se quiere comunicar", aseguró Aristida y luego explicó: "Me está mostrando que es un abuelo y me está indicando hacia vos", mientras señalaba a Flavio.

La Medium afirmó que se trataba de un hombre sencillo, y, aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a su nieto: "Quiero decirte Flavio, que cada vez que hablo con vos en tus sueños, y te digo que tenés que estar en paz, es porque tenés que estar bien porque siempre te voy a acompañar".

"Tu abuelo me está mostrando dos letras, la C de casa, la letra A, E y la M", siguió revelando la mujer. Fue entonces cuando Azaro, visiblemente emocionado, comentó que la M era por su abuelo, que llevaba el nombre de Manuel y la letra C por su mamá, Carmén.

Luego reveló que el fallecimiento de su abuelo, Manuel fue de las cosas más difíciles que le tocó vivir en la vida. Además, el abuelo quiso trasmitirle otros mensajes a través de la especialista en temas paranormales.

"Todo lo que estás proyectando, se te va a dar, pero a partir de enero y febrero. Tenés que ser más cauteloso, por favor, hijo", dijo el señor fallecido.

Y agregó: “Me siento un poco triste cada vez que decís ‘necesitaba estar más tiempo con mi abuelo’. Siempre fuiste un chico educado, ansioso, nervioso y ocupado a la vez".

Por su parte, el conductor contó que con la única persona muerta que sueña es con su abuelo y detalló que ellos dos eran muy unidos.