En todas partes del mundo, hay personas que estudian los espíritus y los sucesos paranormales. En esta oportunidad, un investigador de Reino Unido aseguró poseer una muñeca embrujada de 119 años que retiene el espíritu de una nena ciega. ¿Quién es Janet y por qué aterra a todo quien la conoce?

Parpadea frente a la cámara, salta de los estantes y genera dolor corporal en las personas que se acercan, Janet es una muñeca que, desde 2016, se encuentra en el cobertizo del detective paranormal Miki York, quien actualmente decidió sacarla de su caja.

“Solo lo hice para ver qué pasaba y, dado que estuvo en exhibición en mi oficina, regularmente entro y la encuentro en el piso. No hay forma de que se haya caído”, afirmó York y aseguró que “no es bienvenida” por su familia.

En este marco, contó que desde que se encuentra en su domicilio británico han pasado muchas cosas: “Hubo un momento en el que fue capturada parpadeando ante la cámara, a pesar de que en realidad no tiene ojos”.

Además, York explicó que no suele dejar a Janet afuera de la caja, porque “le trae malos sentimientos a las personas cuando están cerca”. “No es muy querida y la gente la odia”, aseguró, debido a que suele generarle dolor en el pecho y otras enfermedades a quienes entran en contacto con ella.

¿Quién es Janet, la muñeca embrujada?

A pesar de su motivación y fanatismo por todo lo que no habite el plano terrenal, York tuvo una relación tensa desde el comienzo. “No sé mucho sobre Janet, aparte de que hay una huella en su espalda que dice 1903 y creo que el espíritu adjunto es una nena que no puede ver porque no tiene ojos”, apuntó.

Él la recibió hace seis años, de parte de una familia de Texas, Estados Unidos. Janet pertenecía a una mujer que, luego de su muerte, comenzó a generar presencias extrañas en la casa. En seguida empezaron a escucharse pasos, ruidos y escalofríos repentinos, los residentes se contactaron con York para entregarle el extraño objeto.

Sin embargo, los aterradores sucesos no lo alejaron. El británico comenzó a investigar a partir de su fanatismo por los programas de televisión y hoy conforma una parte importante de su vida. “No puedo esperar a ver qué otras experiencias tengo con Janet a futuro”, admitió.