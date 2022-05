TikTok es una plataforma que se caracteriza por mostrar contenido de todo tipo. Generalmente, se viralizan los videos que llegan a la gente por transmitir algún tipo de emoción.

Una mujer británica compartió un extraño momento que le tocó vivir en su casa para desahogarse y no sentirse sola con lo que vio. Según ella, se trata de un fenómeno sobrenatural.

La usuaria identificada como "@snuffln" compartió la grabación de la "Baby-Cam", una cámara de seguridad para cuidar a los bebés mientras duermen. Cuando estaba mirando que su hija esté bien, se dio cuenta de que apareció algo fuera de lo común.

La chiquita de 2 años, quien tiene autismo y tiene problemas para dormir, es empujada por un fantasma, según relató la mujer. Sin embargo, los seguidores negaron de la existencia de un espectro y dijeron que se trata de una convulsión intempestiva a causa del sueño de la pequeña.

El video pasó por toda la red social superando las 650 mil reproducciones, 6 mil likes y muchos comentarios en los que los internautas dejaron sus puntos de vista.

La reacción de los usuarios de TikTok

"Creo en fantasmas, pero me parece que ella misma lo hizo"; "Ella podría estar teniendo una pesadilla", "Lo vi como 20 veces y no puedo decir dónde está"; "No veo nada", fueron algunos de los tantos comentarios opinando sobre la situación.

Ante las respuestas de la gente, la madre salió a dar su explicación. "Al principio pensé que se había movido sola, pero la distancia es bastante grande", dijo. Luego agregó que la niña "no tiene la coordinación para hacer eso. Además, mira sus pies, no está empujando, está confundida".

Lo que la mantuvo alerta fue que nunca antes había pasado algo así y la ve dormir todos los días. "Es simplemente extraño", aseguró la tiktoker. Por su parte, una seguidora afirmó que vio al fantasma en el video.

Cuando Snuffy leyó que alguien vio al fenómeno, dijo que cree que sí. "El vecino nos dijo que después de mudarse, el dueño anterior murió en la casa y estuvo vacía por un tiempo". Lo que generó miedo en otros seguidores que le aconsejaron mudarse a otra vivienda.