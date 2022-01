Nuestros vecinos de la República Oriental del Uruguay han tenido, y continúan teniendo, un número de importantes avistamientos de extraños OVNIs que parecen surcan con asiduidad por varias regiones del vecino país. Esto se puede ratificar por los numerosos registros fotográficos y fílmicos que han recolectado varios calificados investigadores en los últimos meses, algo que ratifica esa oleada del fenómeno de la que dimos cuenta hace una semana en nuestro suplemento de Fenómenos Paranormales.

Lo que indica, además, que no es solamente en la Argentina: en todos lados se pueden captar imágenes que, aún cuando a veces no han terminado los análisis para determinar su veracidad, sí marcan a las claras que hay una actividad muy marcada de desconocidos aparatos que suelen ser descubiertos, muchas veces sin que el improvisado fotógrafo no sepa lo que está obteniendo, y que solamente lo descubre cuando la foto ya se sacó.

Dicho todo esto, un documento gráfico de enorme calidad se pudo obtener en el sitio de la Agencia de Investigación de Fenómenos Ovnílogos y Paranormales (AIFOP), un organismo internacional, no gubernamental, que con asiento en Uruguay, tiene representantes de varias partes del mundo y se destaca por la seriedad de quienes exponen sus casos.

Así, un enorme OVNI pudo ser captado por encima de dos enormes Cruceros que por estos días están visitando la exclusiva ciudad de Punta del Este. La imagen fue captada en la llamada Parada 23 de Playa Mansa, el pasado martes 4 de enero de 2022, a las 10:38 de la mañana.

Una aclaración muy importante es que dicho objeto no se veía a simple vista, ya que en el cielo en ese momento no observaba nada y las fotos apuntaban a las inmensas naves. Asimismo, cabe resaltar que se tomaron tres fotografías seguidas, con diferencia de 2 segundos entre una y otra, pero solo en una de las fotos se captó este objeto.

Otro detalle para resaltar es que dichas fotografías fueron tomadas por la investigadora Silvia Curbelo, integrante del Grupo "Centro de Investigación Vigilantes del Contacto Uruguay", con lo cual la posibilidad de fraude es prácticamente nula.

Además, no es esta la única imagen del Ovni. Otra toma se sumó, de una persona que se encontraba en la Isla Gorriti. En cuanto al tráfico aéreo, en ese horario no se registraron vuelos en la zona, y también se descartó la presencia de drones. Saquen ustedes sus conclusiones.

Surfista captó dos objetos extraños en Venezuela

Un grupo de personas avistaron dos presuntos objetos voladores no identificados la tarde del 31 de diciembre de 2021 en la playa Los Caracas del estado La Guaira ( Venezuela). El hecho quedó registrado por el surfista Gerardo González, quien publicó en su cuenta de Instagram un video en el cual se observan dos formas aplanadas en el cielo, que se encuentran alineadas a la misma altura.

"Yo salí del agua y busqué el teléfono para grabar a mis compañeros surfeando, cuando de repente me percaté de esos objetos extraños en el cielo. No podíamos creer lo que estábamos viendo", comentó González a la prensa local.

Según el autor del video, el hecho se prolongó durante unos cinco minutos. Agregó que los dos objetos tenían el mismo tamaño. "Parecían una raya gruesa, pero diagonal. Como no había ni una nube en todo el cielo, fue fácil distinguirlos", precisó.

Asimismo, explicó que los dos objetos "hicieron un movimiento horizontal de forma simultánea, contrario a la dirección del viento" y se adentraron hacia el mar hasta que los perdieron de vista. Obviamente, el video desató una ola de críticas y elogios en las redes sociales.

Al igual que en caso anterior, a la hora del avistaje no había vuelos comerciales o de otra índole, y tampoco se vieron drones.