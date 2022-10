Las situaciones paranormales siempre terminan generando una enorme repercusión en las redes sociales, logrando, también, asustar a la gran mayoría de personas.

En este caso, el aterrador momento que le tocó vivir a un grupo de cazafantasmas, dejó sin palabras a más de uno.

Mientras se encontraban en una investigación paranormal, durante un viaje en South Lanarkshire, Reino Unido, los investigadores fueron insultados por un extraño fenómeno.

Los expertos de The Scottish Ghost Company (TSGC) estaban en una iglesia parroquial, intentando contactar al misterioso ser, y para ello utilizaron un equipo especial.

Sin embargo, la reacción no fue la esperada, y el espíritu intentó ahuyentar al equipo de cazafantasmas, según aseguraron ellos mismos luego. Mientras intentaban contactar con él, este extraño fenómeno comenzó a abuchearlos, para que se asusten y se vayan de allí.

Qué dijeron los cazafantasmas

Tres de los investigadores, Yvonne Hyde, David McCabe y Ronnie Murphy, aseguraron que estaban dentro de la iglesia abandonada en Elvanfoot, cuando escucharon unos insultos: "Cuando cambiamos a nuestra sesión de EVP/Spirit box, comenzamos a escuchar muchas palabrotas. El que me impactó, pero me hizo reír, fue: 'eres un idiota', que me llegó muy claramente", afirmaron.

Siguiendo con su relato, continuaron contando detalles de su paranormal experiencia: "Todavía no sabemos a quién estaba dirigido, pero como es un término muy escocés para la anatomía masculina, asumo que fue para Ronnie o David".

La situación paranormal más impensada.

En ese sentido, no solo se mostraron completamente desentendidos por lo que estaba pasando, sino que tampoco sabían exactamente de dónde provenían los insultos: "Tampoco sabemos quién fue el espíritu que lo gritó, pero este término cariñoso escocés se ha utilizado durante décadas".

A pesar de que, para la gran mayoría, este hecho es algo completamente impensado, lo cierto es que para el grupo de investigadores de "The Scottish Ghost Company", no es nada fuera de lo normal, ya que están acostumbrados a vivir situaciones de este tipo.

"Nos llaman muchas palabrotas a través de la caja de espíritus, pero esta es la primera vez para nosotros", confesaron, y agregaron luego: "Cuando no estamos haciendo eventos públicos los fines de semana, tendemos a salir y hacer pequeñas investigaciones donde sea que podamos. Tendemos a visitar cementerios, edificios abandonados y edificios embrujados".

Sin embargo, para los usuarios de las redes sociales no fue una situación para nada normal. Por el contrario, la gran mayoría de ellos se mostró completamente aterrada al respecto.