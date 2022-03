Un reciente informe especial reveló, mediante una estadística a nivel mundial, cuáles son los tres cementerios en los que la actividad paranormal está más presente.

Así, la investigación revelada indica que en Estados Unidos, Inglaterra y Francia se encuentran las tres necrópolis más aterradoras del mundo, debido a los inexplicables fenómenos que allí se han registrado y que cientos de personas que se dedican a viajar por diferentes países y que además disfrutan de recorrer esos campos santos confirmaron que en Saint Louis, Barlem y París están los tres cementerios en los que los hechos paranormales son algo muy común, día a día y en cada uno de ellos abundan historias y las diferentes secuencias no dejan de sorprender a propios ni extraños.

En Saint Louis

Ubicado en Nueva Orleans, el cementerio de Saint Louis presenta una enérgica actividad esotérica y sus leyendas así lo reflejan.

Si bien muchas almas descansan en paz, otras sufren las consecuencias de macabros episodios. Brujas, magia negra y hasta vampiros son algunos de los mitos y atractivos que rodean al camposanto yanqui, que quienes fueron testigos de ciertas situaciones, aseguran que es un verdadero desafío visitarlo.

.

Llama la atención que allí no yacen cuerpos enterrados, solo hay restos en bóvedas que forman largos y fríos pasillos, por los que la mayoría de las personas consultadas indicó haber percibido “almas deambulando”. Y no solo allí, sino en cuartos y lugares menos concurridos en donde lo recomendable es “nunca ir sin compañía”.



Burslem, en Reino Unido



Está en Inglaterra y se lo considera el más enigmático del mundo. Sucede que allí, descansa en paz Molly Leigh, una mujer señalada en el Siglo XVII como (supuesta) bruja, la cual es considerada como la más mala de la historia. Según narran los expertos, fue el párroco del pueblo quien habría condenado a Leigh a la muerte, acusándola de haberlo “hechizado” mediante la manipulación de un pájaro negro.

Otras referencias del caso, habla sobre que Molly era una científica y sus prácticas estaban mal vistas, por eso fue señalada como autora de “actos de brujería”. No sólo en el cementerio, sino también en las calles de Burslem aseguran que su espíritu está presente, por lo que la ven caminando y hasta “apareció” a plena luz del día. En tanto, se asegura que hubo una serie de personas que se acercó en horas de la madrugada a su tumba cantando “¿Molly Leigh, estás ahí? ¿puedes atraparme” y no tardó en llegar la respuesta y posterior ataque.



París da el presente



Construido en la ciudad Luz, el cementerio parisino es el último de esta lista pero no por eso, menos importante. Apilados encima unos y otros, están los huesos de personas que vivieron alguna vez en París y esas catacumbas, son las más famosas por “su actividad paranormal”, y que incluyen innumerables túneles con calaveras.

.

SIEMPRE LO MISMO

SECUENCIAS DE VOCES Y ECOS



Sepulturas, bóvedas, espectros deambulando y otras cuestiones son las que se registran en estas necrópolis y por eso lograron ingresar, sin escalón seleccionado, al podio del terror. Pero claro está que en cada cementerio existe una aterradora historia.

Así las cosas, portales especializados en temas paranormales publicaron que cuando los turistas y visitantes logran ingresar a las catacumbas, tumbas y demás muchos lograron percibir voces cercanas, que no son ecos ni resonancias del lugar.

Además, algunos sintieron como una “presencia” que los traspasa y paraliza, sin permitirles abandonar el lugar. ¿Serán los espíritus, intentando “alejarlos” de su lugar de descanso? Entre misterios y leyendas, algo de todo esto se cree muy cierto.