Una publicación que aún conmueve. Camila Fernández, la nieta del popular cantante mexicano, Vicente Fernández, realizó una fuerte declaración durante una reciente entrevista con un reconocido portal local en donde reveló que suele tener diferentes contactos “o conexiones” paranormales con su difunto abuelo, mediante su hija, es decir la bisnieta del artista.

Una vez más, el “Charro de Huentitán” es noticia y en esta oportunidad, la novedad llegó directo de su círculo familiar. Antes de desandar en los impactantes detalles de esta situación, hay que recordar que quien es uno de los mayores exponentes de la música mariachi no solo en México, sino a nivel mundial, falleció hace apenas seis meses.

De inmediato y hasta la actualidad, después de su partida, los aztecas aún lo lloran. Al mismo tiempo, desde entonces comenzaron a sonar diferentes versiones sobre su presencia espiritual en varios de los lugares que frecuentaba. Dato no menor es que esto se da siempre desde su círculo familiar.

¿El gran Vicente Fernández, sigue entre nosotros?

Así parece, según reveló por sus experiencias, Camila Fernández, nieta del compositor, e hija de Alejandro Fernández. Fue durante una entrevista realizada, el pasado agosto, con el portal ‘Chisme no like’ que la artista indicó que su abuelo mostró señales no solo en su casa, sino también en otras locaciones que solía habitar.

La joven de 24 años manifestó: “Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos que es muy chistoso porque no convivió con él tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es”. Luego, comentó: “Si le digo ‘¿quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años. Yo le pregunto “Y mi Tata y ella lo ve y le da besos o lo abraza... como si supiera, es muy chistoso”.

“No sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó”, repitió la cantante mexicana en ascenso. Más tarde, recordó un insólito episodio donde otra vez abuelo, nieta y bisnieta tuvieron conexión.

En esta oportunidad, “El Charro” estaba montando a caballo. Según dijo, el evento tuvo lugar “hace poco, cuando mi hija logró verlo en nuestra casa”. Según agregó: “Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo”, dijo y relinchó imitando el sonido del animal.

Además, detalló: “A mi Tata, pues siempre lo ve a caballo, pues siempre está a caballo en las fotos, y siempre le decimos que haga como mi Tata, porque es muy chistosa, ya sabe cómo hacerle como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo ‘ajá’, entonces se me enchino la piel”.

Acto seguido, comentó previo a finalizar que llamó a su esposo, Francisco Braba, y le comentó lo que había acabado de experimentar con Cayetana, su primogénita: “Le dije: ‘amor, no me vas a creer lo que acaba de pasar, pasó esto y esto’. Eso sí, estuvo muy fuerte, la verdad. De las últimas cosas que nos pasaron, pero sí, mi hija es la que lo tiene como más presente”.

Para concluir, ante las revelaciones pronunciadas por los propios parientes del gran Fernández, se puede concluir que aquí hay algo más que superstición, o ganas tenerlo presente, ya que no resulta extraño que la más pequeña de la familia sea quien lo pueda ver y hasta hablar. Muchas veces los adultos, también pueden percibir estas energías y parecería ser que aquí está pasado