Nos encontramos en la plaza San Martin, en Concepción del Uruguay, con Javier Pedro González, una persona que nos presentaron semanas atrás y que asegura tener una línea directa con seres intergalácticos.

El hombre esperaba paciente nuestra llegada y nos asegura de entrada que sabía desde hacía rato que íbamos a realizarle una entrevista porque su mensaje tenía que alcanzar a más personas.

No titubea, no duda, no mete un punto, ni una coma; está convencido que los próximos tres años serán decisivos para el futuro del planeta tierra. Es imposible verificar algún tramo del relato, lo que si podemos asegurar es que Javier, como lo conocen en Concepción, creé firmemente que el mundo tiene el boleto picado.

Javier Pedro González y impactante testimonio.

En el primero tramo de la entrevista, tratamos de averiguar cómo se originó su experiencia de contacto, ahí nos enteramos de que su relación con seres extraterrestres comenzó en el año 2019, “ahí me comenzaron a explicar lo que está por ocurrir a nivel mundial. Un poco para que cumpla la función de difusor y que la gente tome conciencia de lo que estamos a punto de vivir”, explicó.

El hombre asegura que en nuestro planeta hay unas quinientas razas conviviendo con nosotros. Muchas de ellas estarían en naves, ubicadas debajo de la tierra y que serían “popularmente” como las famosas “ciudades intraterrenas”.

Entre las especies que vivirían entre nosotros, estarían los famosos “Reptilianos”, que, según González, son los que dominan a través de los medios a la opinión pública. También nos cuenta de la presencia de otra raza, los también famosos, sobre todo por las películas: los “Grises”. Que habrían llegado a nuestro planeta por un acuerdo con los Estados Unidos hace algunas décadas.

Si llegó hasta acá es porque realmente le interesa lo que tiene para decir este hombre sobre los apocalípticos sucesos que están a punto de ocurrir, acá van: “Se acerca la inversión de los polos magnéticos. En nuestro país las grandes represas van a colapsar. Comenzaran los grandes apagones y cuando cambien definitivamente los polos magnéticos de la tierra llegaran los tres días de oscuridad que marcará el reinicio del planeta tierra”, pero espere, eso sería solo el principio.

Según este hombre, si a nuestra desgracia de quedarnos con el agua al cuello le falta algo, llegaría en el 2025 una invasión alienígena. Y ahí sí, con el cambio del eje de la tierra y los okupas intergalácticos, se terminaría la vida en el planeta.

.

Pero tranquilos, no todo está perdido, porque González asegura que hay naves, no para todos, que están listas para la gran evacuación. Tendrían alimentos, camas y medicinas.

El suceso, explica el Concepcionero, se llevará a cabo entre el 2024 y el 2025. “Las naves que llevaran adelante el procedimiento, como enormes arcas, están dividas en cuatro áreas con todo lo necesario para supervivir a la gran hecatombe”, concluyó.

Por M. B.