Lo que parecía un momento de diversión y felicidad, termino en un momento espeluznante para Jessica Catanesi, autora del video que se hizo viral en la aplicación. Lo curioso del asunto, es que su hijo mayor anteriormente le había insistido que hablaba con una amiga imaginaria, la cual la mujer relaciona con un fantasma después del suceso que ella presenció.

Lo que sucedió en una vivienda de Estados Unidos, exactamente, fue que, al terminar de grabar el video donde su bebé se encontraba en sus hombros mientras ella bailaba, Jessica se detuvo a mirarlo cuando se percató de una sombra arrastrándose debajo de la cama de la pequeña.

“Cuando volví a verlo, vi algo que se arrastraba debajo de la cama de mi hija. Mi marido tenía a nuestros dos perros con él y yo estaba sola en casa con mi hija cuando grabé esto”, dijo Jessica, quien aclaró que en su casa no hay ningún tipo de roedor que se pudiera haber atravesado en ese preciso momento.

Lo cierto, es que la tiktoker asustada decidió analizar cada posibilidad para aclarar el acontecimiento, por ello verificó enseñando dónde estaban ubicadas todas las fuentes de luz y el poco espacio que había debajo de la cama, por lo que descartó la posibilidad de que hubiera alguien escondido; ya sospecha de algún ente paranormal.

El momento en que se produce lo paranormal (TikTok).

Tras el terrorífico momento, Catanesi expresó el deseo de mudarse del lugar lo antes posible, pues no ha vuelto a poder dormir tranquila imaginando lo que pasó en la habitación. Cabe destacar, que el video ya suma 9.2 millones de reproducciones, 863.500 reacciones y más de 5000 comentarios donde se destacan: “Tienes un gato, simplemente no lo has conocido aún”, “Terrorífico”; “Yo que tú me mudaba cuanto antes”; “Aquí un experto en fantasmas. Definitivamente, este es el monstruo del que Rihanna escribió una canción”. En la descripción del video, por su parte, se puede leer “Juro que esta casa está embrujada”.

Entre otro de los datos curiosos de la historia, cabe resaltar que la amiga imaginaria de su hijo mayor lleva por nombre también Jessica, algo que sin duda suma pánico a lo presenciado por la mujer. Estos eventos paranormales, normalmente son difíciles de superar, generando traumas y pesadillas incontrolables en algunos casos que perturban la vida diaria de quien los evidencia.