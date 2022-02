Charlar con el arzobispo Andrés Tirado Pérez es hablar lisa y llanamente con la persona que mejor conoce al demonio en América Latina. El sacerdote colombiano, un referente de las grandes cadenas televisivas de aquel país, habló en exclusiva con Crónica y se mostró preocupado por el aumento de los “pactos satánicos” y sus repercusiones sobre la salud física y mental de las víctimas.

—Crónica: ¿Existe el demonio?

—Padre Tirado: "Existe el demonio, los demonios".

—Crónica: ¿No es una metáfora muerta?

—Padre Tirado: "Para los que experimentamos el mundo paranormal, los que nos dedicamos al ministerio de liberación y exorcismo, y aún para muchas culturas, religiones, espiritualidades en el mundo. El demonio no es un mito, no es una leyenda, no es una construcción literaria ni filosófica, ni teológica; es un ser, o varios seres, porque a veces lo encasillamos en uno solo, que buscan hacer el mal a la humanidad y al ser humano".

—Crónica: ¿El demonio tiene una finalidad?

—Padre Tirado: "Tiene varios objetivos. Entre ellos ya retaliación, la venganza".

—Crónica: el ser humano tiene la libertad de hacer un pacto, o no, con el diablo…

—Padre Tirado: "Es más como aceptar o no lo que el demonio da".

—Crónica: ¿Hay una legalidad en todo esto?

—Padre Tirado: "Hay pactos con Dios y pactos con el demonio. Los pactos con Dios son alianzas en las que le pedimos su protección, su ayuda. En el caso de los pactos con el Diablo no hay una legalidad, una transparencia de que los pueda cumplir. Igual, hacer un pacto satánico no es fácil. Hay que hacer muchas cosas, rituales y si realmente al demonio le interesa el después; Busca como zafarse del compromiso y dejarlo metido a uno ahí. La mayoría de los pactos no los acepta el demonio".

—Crónica: ¿Y si es así, por qué tanta gente asegura que está poseída?

—Padre Tirado: "La posesión es un sistema muy distinto a los pactos satánicos. ¿puede haber pacto satánico y posesión?, si, pero no es una medida condicional siempre. En muchos casos, las posesiones son por trabajos de brujería o satanismo. Segundo que usted haga un ritual, entro a internet, bajo un grimorio, me pongo a hacer el 'Charlie Charlie', me pongo con la tabla ouija, hago una sesión de espiritismo y no salen bien".

Charlie, Charlie

El “juego” consiste en conseguir un papel y dos lápices. El participante divide en cuatro partes y en cada una escribe dos veces la palabra 'Sí' y otras dos, 'No'. Se invoca al espíritu con la pregunta Charlie: “¨Charlie, are you here?” (Charlie, Charlie, ¿estás ahí?). Si el lápiz superior se mueve, se le puede preguntar lo que desee.

"Charlie, Charlie", un juego sumamente temido.

El juego es una tradición antigua en México, en la que se cree que Charlie es un espíritu demoníaco que responde a las preguntas que se le hagan, y que luego de despejar las dudas, obliga a despedirlo correctamente para que no se quede en casa moviendo objetos o riéndose de manera siniestra.

