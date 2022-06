La aparición de espíritus y entes paranormales logran captar rápidamente la atención y el terror de los usuarios. En esta ocasión, mientras una chica filmaba una coreografía para TikTok una figura oscura salió del armario y causó pánico en las redes sociales. ¿Acaso los “dementores” existen?



Lo que parecía un inocente video para su cuenta personal terminó volviéndose perturbador. Fue en China, en las cercanías de Hong Kong, donde una usuaria llamó la atención tras compartir imágenes de una extraña criatura que abrió sola su placard.

¿Es un fantasma? ¿Un murciélago? ¿Humo negro?, muchas teorías comenzaron a resonar en las especulaciones de la comunidad. Sin embargo, varios usuarios coincidieron en que la extraña figura se trataba de un "dementor": seres terroríficos que aparecen en la saga de Harry Potter para alimentarse de la felicidad. Realidad o ficción, la criatura se asemeja mucho.

Mirá el aterrador video







En las capturas se puede observar una criatura que salió por su cuenta del armario, mientras la chica practicaba su coreografía. A pesar de la rapidez del hecho, esto no pasó desapercibido.

Se trata de un ente de color negro que parece llevar un capa consigo, tal como las espeluznantes figuras que aterrorizan en la novela escrita por J.K Rowling.





¿Qué es un dementor?