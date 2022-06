" La Llorona" ha sido desde cientos de años un mito urbano para muchos en nuestro continente, mientras que para otros es algo más que eso, un ente que aparece y desaparece en el medio de la noche, causando terror entre las personas.

Por tal motivo, el periodista Marco Bustamante recorrió las calles de la localidad de Luján para indagar sobre un nuevo evento paranormal, ya que detrás de la basílica, algunos vecinos del barrio aseguran haber escuchado a este mítico personaje de una mujer, que deambula sin rumbo y acompaña su andar con un llanto desgarrador.

.

Según aseguró Osvaldo Cabral, periodista local, "estamos a dos cuadras de la Basílica de Luján en lo que es el Puente Doctor Muñíz, y lo que antes era el Parquerama, un antiguo parque de Luján y enfrente a una vieja casa de una familia pudiente de esta ciudad. En el Parquerama se mete mucha gente por los costados, en donde se hacen artes o cisas de magia y los vecinos se quejan porque ven que se meten en el caserón y prenden velas y hacen algunos ritos".

Con relación a la presunta visión de " La Llorona", el comunicador agregó que "los vecinos afirman escuchar a La Llorona y que la vieron, y nos pusimos a corroborar lo que dicen los vecinos. Es bastante tenebroso venir de noche acá, ya que aparentemente, la hija de una pareja de ancianos que vino a vivir debajo del puente y quedó sumida en la pobreza, murió ahogada en el río Luján, y esa sería la mujer que todos creen ver y escuchar".

Llorona: testimonios escalofriantes

El periodista sostuvo además que "hablamos con sacerdotes y pastores sobre esto, y lo llamativo es que al estar en un lugar que es el epicentro de la fe, entonces es una mezcla de sensaciones, ya que están los que creen de una manera o de otra, pero los muertos en Luján son especiales".

En tanto, Bustamante dialogó con pescador de la zona, quien argumentó que "el otro día estaba pescando y sentí que caminaban por detrás de mi espalda, luego prendí fuego junto a unos amigos y me faltó una olla. Sentí pasos, agarré la linterna y no vi nada, pero me llamaban a lo lejos. Más tarde, estábamos tomando mates y al rato vi alguien detrás de mí, pero rápidamente se escondió detrás de la planta".

.

Finalmente, un cartonero también dio su testimonio: "siempre ando cirujeando, salimos con una camioneta para ver que encontramos y me bajé para ver qué había adentro de un techo, y vi que una mujer de blanco se me acercaba, bajé y no presté más atención. Cuando la vi mejor, confirmé que era una mujer de blanco que se venía encima y nos fuimos".