La conductora Milva Castellini se maneja, como buena periodista, con los hechos de la actualidad, reportando sobre acontecimientos diarios en El noti de la gente. Sin embargo, en su más reciente intervención como conductora de A primera hora, la reconocida presentadora contó una experiencia personal sin explicaciones lógicas.

Durante el pase de las 10 de la mañana, mientras pasaba la posta de la radio al conductor Claudio Rígolo, Castellini sorprendió a sus oyentes y colegas relatando una increíble experiencia paranormal que vivió en su infancia junto a su hermano y un pequeño grupo de vecinos.

.

"Yo estando en el campo de mi abuelo, en Laguna Paiva en Santa Fe, siempre recuerdo una anécdota que nos pasó de chicos. Estábamos mi hermano Esteban y yo y nuestros amigos vecinos, que teníamos la misma edad. Tendríamos entre 7 y 11 años todos y éramos dos varones y dos nenas. Mi amiga Laura con su hermano Sergio y nosotros dos. En ese momento las casas de campo solían tener el baño afuera y la casa de mi abuelo en el campo era tipo chorizo con una galería externa, entonces para ir al baño tenías que salir de la casa", comenzó su relato.

"Como nos daba miedo y era la madrugada, nos despertábamos entre todos para ir al baño o tal vez no nos habíamos dormido todavía. Los adultos sí dormían todos, salimos los cuatro juntos y comenzamos a caminar por la galería, plena noche y era campo cerrado, con la casa más cercana a 7 kilómetros", continuó.

Con este escenario, Castellini relató su encuentro paranormal: "No había nada, solo la oscuridad de la noche y muchas estrellas, porque el cielo estaba oscuro pero despejado. Cuando empezamos a caminar para ir al baño, de golpe empezamos a ver cómo una luz muy fuerte empezaba a iluminarnos y de golpe, como si fuera una película de Star Wars o de La guerra de las galaxias, la luz subió con todo y desapareció. Y todo volvió a negro".

La periodista de Telefe compartió su impresionante encuentro OVNI.

"¡Los cuatro quedamos petrificados! Si me preguntás la sensación, fue muy rara. No es que alguien nos había iluminado o que andaba un casero; no, no. Nada de eso. No había nada y fue algo muy extraordinario. Para mí, fue un OVNI que despegó y que se fue. ¿Sabés cómo volvimos? Caminando para atrás. ¿Viste cuando retrocedés y te vas pisando y cayendo del susto al caminar para atrás? ¡Así volvimos a la casa! Nos aguantamos el pis hasta la mañana siguiente", agregó.

Finalmente, terminó su historia contando el después del increíble evento: "Al día siguiente, los adultos no lo entendían porque no lograban comprender qué podía haber pasado y en algún punto los caseros decían que quizás fue el reflejo de algo. No había mucha explicación, pero pasaron los años y ya somos adultos esas cuatro personas y nos seguimos acordando de la misma manera de ese episodio", aseguró.

"Lo tengo presente porque fue ver cómo una luz empezaba desde lo más pequeñito hasta la intensidad absoluta, abrirse, iluminarnos, todo el campo se iluminó y lo que era una noche cerrada en el campo, se iluminó y se vio todo el campo por mucha distancia. Fue impresionante", concluyó.