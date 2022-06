Rodrigo Bueno, todavía está muy presente entre los fanáticos del cuarteto. La presencia es tal, que el propio hijo de Rodrigo, Ramiro Bueno, contó una situación paranormal que le ocurrió hace unas semanas. El artista contó que su padre se le manifestó en ocasiones de lo más extrañas.

Para el deleite de quienes escuchan cuarteto, el joven contó, en una entrevista que le hicieron en Radio Mitre, dos anécdotas de apariciones fantasmales de su "El Potro".

El hijo de Rodrigo, Ramiro Bueno, junto a su padre.

"Yo te digo que papá está presente todo el tiempo y yo no lo puedo creer", comenzó en su relato el hijo de Rodrigo. Luego, detalló que tras grabar su nuevo videoclip, se le acercó un chico y le dijo que quería escuchar su arte. "Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo '¿qué?'. No hay chance de que justo se dé la coincidencia. No puede ser, acá está mi viejo dije yo", narró Ramiro.



Según él, su padre "se presentó y se manifestó de esa forma". A causa de esta experiencia paranormal que vivió con su fan, dejó que "el pibe formara parte del video". En ese sentido, precisó: "Esto fue hace dos semanas, o sea, hace nada, muy poco".

.

Si la audiencia hasta ese instante no estaba convencida de la aparición del supuesto fantasma de Rodrigo, el cantante de rap también confesó que cuando la semana pasada estaba grabando el video en un barcito, "de la nada" empezó a "sonar un enganchado de cuarteto" de su padre. "Papá está en todos lados y siempre está presente", aseguró con entusiasmo.

El momento paranormal que contó Ramiro lo dejó convencido de que su padre "está presente en la gente". Asimismo, consideró que a él sele hace "presente de esa manera".

"A la gente trato de darle la misma alegría y hoy mi papá sigue presente en el pueblo argentino. Siempre voy a estar agradecido a la gente", resaltó el hijo de "El Potro", que se dedica a cantar rap.

Para Ramiro, cuyo nombre artístico es Rxpper Ram "estas señales generan amor y alegría siempre". En tanto, remarcó que si no lo toma de esa manera, lo debería tomar como para tirarse "para abajo" y preguntarse "el por qué de ciertas cosas".

"Yo aprendí a poder asimilar todo lo que venga de papá con mucho amor y que sea como combustible para poder seguir adelante", añadió.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rodrigo?

Rodrigo murió de forma trágica, un 24 de junio del 2000, en un accidente automovilístico, cuando volvía de hacer un recital en La Plata. Su camioneta Ford Explorer SUV chocó contra la Chevrolet Blazer que conducía el empresario Alfredo Pesquera, acusado de provocar el accidente. "El Potro", rozó el otro vehículo, perdió el control y chocó contra el muro de contención de la autopista, volcó y su cuerpo salió disparado por el parabrisas, porque no tenía el cinturón de velocidad puesto.

.

Consultado por los 22 años del accidente, el hijo del cantante de cuarteto admitió que "es imposible en estas fechas estar completamente bien"; ya que "se hace muy difícil". Además, subrayó: "Yo me pongo muy sentimental y trato de aprovechar eso a la hora de escribir. Todo lo que cargo adentro, puedo plasmarlo en una hoja y puedo escribir letras que salen desde lo más profundo, está buenísimo aprovechar esas situaciones".

Finalmente, Pesquera -el acusado de provocar el accidente- fue declarado inocente en el juicio y falleció en 2013. Los restos de Rodrigo, fueron despedidos por personalidades como Diego Maradona, Marcelo Tinelli y Susana Giménez. Su cuerpo yace en el cementerio de Las Praderas, en Monte Grande, Buenos Aires.